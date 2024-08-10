«Новосибирский патронный завод» увеличил выпуск продукции в пять раз

По данным правительства Новосибирской области, промышленность региона, несмотря на санкционное давление, продолжает расти. В Сибирском федеральном округе область занимаем лидирующие позиции по индексу промпроизводства обрабатывающих производств. За шесть месяцев текущего года в регионе выросло производство в 14 обрабатывающих отраслях из 22: выпускающих компьютеры (+35%), производящих электрическое оборудование (+17%), лекарств (15,5%), химические вещества (13,9%), транспортные средства (13.4%), мебель, изделия из резины, пластмассы, кожи, напитки, бумагу и прочее. Об этом сообщил на пресс-конференции замгубернатора Сергей Сёмка.

— Значительные темпы роста в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: на «Новосибирском патронном заводе» выпуск продукции увеличен более чем в пять раз, «Новосибирском приборостроительном заводе» — в 1,7 раза, организации «Катод» — в 1,4 раза, «Новосибирском заводе полупроводниковых приборов» и организации «НЗР «Оксид» — в 1,2 раза. Хорошие темпы роста производства демонстрируют организации транспортного машиностроения: «Новосибирский электровозоремонтный завод» и «Новосибирский стрелочный завод» — 114% и 111,5% соответственно. На «Новосибирском авторемонтном заводе» темп роста объемов промышленной продукции составил более 219%, — пояснил Семка.

Более детально о результатах работы предприятий ОПК региона, а также выполнении гособоронзаказа замгубернатора говорить отказался.

При этом он также подчеркнул, что объем инвестиций в промышленность Новосибирской области по итогам первого квартала 2024 года вырос почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодов 2023.

Ранее редакция приводила мнение эксперта Центробанка о том, что растущий спрос стимулирует инвестиции.