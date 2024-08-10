Мощный удар магнитной бури почувствуют жители Новосибирска

В Новосибирске 10 августа 2024 года ожидается магнитная буря. Эту информацию опубликовал сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно опубликованным данным, геомагнитный удар достигнет шести баллов. Магнитная буря может вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном у метеозависимых людей. Пик явления придётся на период с 00:00 до 18:00, а затем ожидается спад.

10 августа рекомендуется снизить физические нагрузки и не проводить много времени на работе. Для поддержания хорошего самочувствия специалисты советуют вести здоровый образ жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что самый мощный дождевой циклон в мире приближается к Новосибирску.