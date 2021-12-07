Электробусы сменят троллейбусы только через поколение

Замена троллейбусов электробусами в Новосибирске будет проходить постепенно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил по итогам круглого стола, посвященного городской транспортной системе, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин. Сейчас в заявке Минтрансу РФ на 2022-2023 годы в рамках программы БКАД Новосибирск намерен прописать 87 троллейбусов с автономным ходом и 22 трамваев.

— Мы принципиально не идем по пути консервации существующего технического подхода к троллейбусам, — рассказывает чиновник. — Когда они привязаны к контактной сети, это существенно снижает их эксплуатационную надежность, потому что существуют обрывы контактной сети, в результате движение останавливается, страдают пассажиры. Если будет автономный ход — это возможность приехать в отдаленные жилые массивы и начать их обслуживать.

По словам Никулина, какой-то резкой отправки подвижного состава «Горэлектротранспорта» на металлолом не произойдет.

— Есть мнение определенного круга людей о том, что троллейбус сегодня не перспективен, его нужно ликвидировать, — сообщает замначальника управления. — У нас несколько другая позиция. В том виде, в каком троллейбус сейчас, он не нужен. Но это не значит, что его нужно ликвидировать. Его нужно развивать на новых принципах. Предстоит замена подвижного состава на принцип автономного хода с дальнейшим, через одно поколение, переходом уже на электробусную технику.

Что касается троллейбусов, ездящих по городским улицам в настоящее время, то они уже устарели как морально, так и физически, признают в мэрии.

— Их много лет не обновляли, — рассказывает Михаил Никулин. — Они прошли капитальный и восстановительный ремонт. Мы стараемся их поддерживать в удовлетворительном техническом состоянии. Даже последняя приобретенная в 2014 году партия через несколько лет будет на исходе по эксплуатационным нормативам. Это не значит, что троллейбусы будем списывать: будет проводиться капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы, чем мы все последние десятилетия и занимались.

По информации мэрии Новосибирска, износ действующего в городе троллейбусного парка приближается к 97%. Самые старые троллейбусы — 1989-1990 годов выпуска. Последнюю партию троллейбусов в количестве 22 единиц в Новосибирске закупали в 2014 году. Нормативный срок службы троллейбуса — 12 лет.