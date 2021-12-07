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«Тяжстанкогидропрессу» не хватило полгода для восстановления производства

  • 07/12/2021, 15:00
Автор:
Новости Новосибирска
Будущее завода теперь зависит от ключевого кредитора — компании БКС.

— Среди новосибирских предприятий, на которых повлияла пандемия, можно назвать ПАО «Тяжстанкогидропресс». Новому собственнику, я имею в виду компанию ООО СМЦ «Стиллайн», не хватило полгода, чтобы вывести предприятие на уровень безубыточности. А кредиторам не хватило немного терпения, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Он добавил, что правительству региона удалось договориться с руководством предприятия и поставщиком газа о возобновлении поставок газа на котельную предприятия при неполном погашении задолженности за топливо. Благодаря этому удалось сохранить работу еще одной компании, расположенной на территории предприятия.

Новости Новосибирска

У «Тяжстанкогидропресса» появился потенциальный инвестор

— За счет средств по поддержке МСП мы ее обезопасили от отключения. Дальше все карты в руках у единственного кредитора, который остался, выкупив долги у «Сбербанка». Это компания «БКС». Надеемся, что есть потенциальные инвесторы для предприятия, которые смогут вдохнуть в него жизнь. Все-таки «БКС» — это не производственная компания, а банк и консалтинговая структура. Все зависит от кредитора, — подчеркнул Семка.

В то же время замгубернатора отметил, что уход с рынка такого крупного игрока уже оказал влияние на отрасль металлургического производства.

— Сейчас на этом рынке в регионе остались ОАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» и ГК «Феррум». Когда на рынке работал третий игрок — СМЦ «Стиллайн», цены на металл в Новосибирске были самыми низкими в Сибири, — напомнил Сергей Семка.

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Как ранее сообщали реготделение «Опоры России» и Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике информации, в первом квартале 2021 года, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, наиболее серьезный рост произошел на металлические конструкции и арматуру: в среднем на 20-30%, а на оцинкованный профнастил цены выросли более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Во втором квартале динамика роста цен сохраняется. По данным Сибирского центра ценообразования, в среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области во втором квартале выросли на 20-30% (лист стальной сегодня в среднем стоит 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. В мае комитет Государственной Думы по экономической политике, по поручению нескольких депутатов, включая депутата от Новосибирской области Веру Ганзя, изучал ситуацию на предприятии.

В конце мая предприятие получило часть выручки от реализации своей продукции на 10 млн рублей АО «Выксунский металлургический завод». Эти средства позволили частично погасить задолженность по заработной плате. В конце октября профсоюз предприятия сообщил, что на заводе остался только персонал для обслуживания зданий и сооружений.

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производство банкротство «Тяжстанкогидропресс»


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