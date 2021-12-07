Новосибирская фирма незаконно вывела из России более 200 млн рублей

По данным пресс-службы СТУ, покупатель дорогостоящего оборудования не потребовал возврат денег за не поставленный из Германии товар. Новосибирская таможня усмотрела в действиях предпринимателей состав уголовного преступления.

— Установлено, что руководство фирмы в течение полутора лет по истечению срока действия контракта не предприняло попыток вернуть уплаченные зарубежному поставщику 2 млн 87 тыс евро (200 млн 177 тыс рублей), — сообщила Татьяна Мартьянова, специалист отдела по связям с общественностью Сибирского таможенного управления. —

По данному факту Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате денежных средств в особо крупном размере за не ввезенные на территорию России товары). Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.

В СТУ отметили, что за 11 месяцев текущего года Новосибирская таможня провела 116 проверок соблюдения участниками зарубежной торговли валютного законодательства РФ. Общая сумма выявленных нарушений составила почти два млрд рублей. По результатам проверок возбуждено 108 административных дел по ст. 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства РФ). Это на 39 дел больше, чем за такой же период 2020 года.