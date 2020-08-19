Новосибирские фитнес-центры обещают открыть после 24 августа

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках рабочей поездки в Краснообск посетил спортивные объекты рабочего посёлка — как уже действующие, так и строящиеся. Жители Краснообска задали главе региона вопрос о том, когда будут вновь открыты двери фитнес-центров и фитнес-клубов, закрытые в рамках борьбы с пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба правительства

Андрей Травников пояснил, что при соблюдении определённых санитарно-эпидемических норм есть возможность решить эту задачу. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, тренажёрные залы и фитнес-центры — это зоны повышенной опасности заражения коронавирусной инфекцией.

— Но если руководители, владельцы этих организаций готовы взять на себя ответственность по выполнению дополнительных обязательств, то, возможно, после 24 августа, мы будем готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии, — цитирует пресс-служба слова Травникова. — Сегодня по моему поручению первый заместитель Губернатора Юрий Петухов встречается с руководителями спортивных и фитнес-организаций. Если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое решение примем.

Напомним, представители фитнес-индустрии региона выходили к правительству области с предложением об открытии залов еще в мае. Предприниматели уже тогда были готовы обеспечить соответствие всем требованиям Роспотребнадзора, а также соглашались на 25% загрузку. Тем не менее, фитнес-центры области до сих пор находятся на самоизоляции. Хотя, по информации Infopro54, большая часть залов функционирует в ограниченном режиме: клиенты очно занимаются с персональными тренерами.

10 августа губернатор разрешил открыть в регионе бассейны.

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, сегодня в фитнес-индустрии региона работает около 400 предприятий, из них около 60 имеют залы размером более 800 квадратных метров. Специалисты минпромторга изучили опыт других регионов — многие ориентировались на квадратуру залов или на количество занимающихся людей. Сегодня действует рекомендация Роспотребнадзора о том, что на 4 кв. м. может заниматься 1 человек. Средняя единовременная загрузка фитнес-клубов до пандемии была на уровне от 25 до 40%. Поэтому рекомендация Роспотребнадзора выполнима для большинства фитнес-предприятий региона.

По информации оперативного штаба на утро 19 августа в регионе зарегистрировано 10 775 случаев заражения COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе инфицировано 656 детей. 9 458 пациентов выписаны с выздоровлением (+73 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека. В отделениях реанимации находятся 60 человек. На ИВЛ — 11 пациентов.

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