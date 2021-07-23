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Электросамокаты перестали работать на левом берегу Новосибирска

  • 23/07/2021, 10:06
Автор:
Новости Новосибирска
Компания-оператор объясняет это большим спросом на самокаты на правом берегу.

Сервис Whoosh перестал работать на левом берегу Новосибирска. Это подтверждает приложение компании. Электросамокаты сервиса Whoosh остались только на правом берегу. Как утверждает Whoosh им просто не хватает самокатов сразу для двух берегов города.

— Whoosh временно закрыл левый берег Новосибирска и сосредоточил весь парк в центре. Это не связано со сбоем, так мы оптимизировали количество электросамокатов в городе, чтобы обеспечить транспортный сценарий эксплуатации самокатов, — заявила PR-менеджер Зинаида Боровая. — Мы проанализировали расстояние, частоту и маршрут поездок, 60% из них происходят на расстояния до 5-6 км и часто повторяются. Это поездки до метро или других транспортных хабов, а также поездки из пункта А в Б в объезд пробок. Для того, чтобы обеспечить эти поездки, в городе нужна соответствующая плотность покрытия самокатами. Сейчас у нас недостаточно самокатов для двух берегов. Поэтому мы уплотнили парк и сконцентрировались в центре. Так пользователи при планировании своих поездок могут точно рассчитывать, что рядом с ними будет заряженный самокат. В будущем увеличим парк и снова откроем зону левого берега, — пояснила она.

Пока, представители компании не смогли назвать сроки, когда электросамокаты Whoosh вернуться на левобережье. Как сообщает Боровая, на экономической составляющей компании это никак не отразится.

—  Самокаты в Новосибирске пользуются популярностью, поэтому мы хотим обеспечить все потребности в них как правого, так и левого берега. Точного срока пока назвать не можем, но активно работаем над этим — закупаем новые самокаты и планируем парковки. Экономически ситуация на сервисе никак не скажется, так как мы не вывели из парка часть самокатов, а только перевели их на правый берег, уплотнив парк присутствия на этой территории, — говорит Зинаида Бровая.

Отметим, что конкуренты сервис Urent пока сохранили точки на левом берегу.

Сервис электросамокатов Whoosh запустились в Новосибирске в 2019 году в Академгородке, в 2020-м пришли на правый берег Новосибирска и в 2021 году расширились на левый берег.

Фото: pexels.com автор: Let’s Kick

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : электорсамокаты Новосибирск Новости Whoosh Urent


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