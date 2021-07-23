Школа №54 не вписывается ни в какие федеральные программы

Мэрия Новосибирска объявила конкурс по поиску подрядчика на строительство нового здания школы №54 вместо снесённого ранее старого на улице Крылова в Центральном районе города. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил новосибирским СМИ в ходе еженедельной пресс-конференции. По словам мэра, строительство город будет осуществлять как за счёт собственных средств, так и при содействии регионального бюджета. На федеральное финансирование муниципалитету рассчитывать не приходится в силу объективных причин — ряда ограничений, прописанных градостроительными и санитарными нормами. На участие потенциального концессионера — тоже.
— По многим параметрам школа не попадает ни в федеральную программу, ни в инвестиционный проект, — сообщает Анатолий Локоть. — Она находится в уже сложившейся инфраструктуре. Пятно застройки увеличить не удаётся. Более того, по сегодняшним СНиПам, строительство может быть не выше определённой этажности, там нет возможности для увеличения количества школьных мест.
По словам главы города, строительные работы планируется начать в следующем году.
Фото: pixabay.com автор: KokoColey
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