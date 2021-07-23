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Школа №54 не вписывается ни в какие федеральные программы

  • 23/07/2021, 09:57
Автор:
Новости Новосибирска
На концессионера тоже рассчитывать не приходится, но подрядчика в Новосибирске уже ищут.

Мэрия Новосибирска объявила конкурс по поиску подрядчика на строительство нового здания школы №54 вместо снесённого ранее старого на улице Крылова в Центральном районе города. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил новосибирским СМИ в ходе еженедельной пресс-конференции. По словам мэра, строительство город будет осуществлять как за счёт собственных средств, так и при содействии регионального бюджета. На федеральное финансирование муниципалитету рассчитывать не приходится в силу объективных причин ряда ограничений, прописанных градостроительными и санитарными нормами. На участие потенциального концессионера —  тоже.

По многим параметрам школа не попадает ни в федеральную программу, ни в инвестиционный проект, сообщает Анатолий Локоть. Она находится в уже сложившейся инфраструктуре. Пятно застройки увеличить не удаётся. Более того, по сегодняшним СНиПам, строительство может быть не выше определённой этажности, там нет возможности для увеличения количества школьных мест.

Министерство образования РФ одобрило заявки на школьные концессии в Новосибирске

Министерство образования РФ одобрило заявки на школьные концессии в Новосибирске

При этом по договору концессии в городе появятся шесть новых школ общей вместимостью 5,7 тыс мест. В мэрии допускают, что если сохраниться обучение в две смены, то число учащихся, посещающих эти школы, возрастёт вдвое. Соответствующую заявку, инициированную руководством муниципалитета и поданную от имени правительства Новосибирской области, одобрило Минпросвещения РФ. Напомним, что предложение по шести концессионным школам мэрия Новосибирска направляла в феврале текущего года в госкорпорацию ВЭБ.РФ. В конце декабря прошлого года на брифинге зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский сообщил, что госкорпорация планирует вложить 85 млрд рублей в совместный с Министерством просвещения РФ проект по строительству школ на принципах государственно-частного партнерства в рамках национального проекта «Образование». Применительно к Новосибирску речь идет о школах на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Ещё одним партнёром выступит группа компаний «Просвещения». Объём инвестиций составит 6,5 млрд. руб.

По словам главы города, строительные работы планируется начать в следующем году.

Фото: pixabay.com автор: KokoColey 

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство образование концессия


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