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Застройщик четвертого моста «дал зуб» на 20 лет

  • 23/07/2021, 10:15
Автор:
Новости Новосибирска
Дебаты между ГК «ВИС», новосибирскими депутатами и общественниками прошли ожидаемо горячо, но все стороны остались при своем мнении.

В прямом эфире прошли публичные дебаты о строительстве четвертого моста через реку Обь. Как и ожидалось, депутат горсовета от КПРФ Александр Бурмистров задавал оппонентам — представителям ГК «ВИС» —  щекотливые вопросы. В частности, он вспомнил коллектор, при возведении которого произошла просадка грунтов.

— Официально признано, что коллектор дал просадку на 93 см. Об этом говорил руководитель профильного муниципального предприятия, и группа «ВИС» этот факт подтверждает. Вода по такому коллектору бежать не сможет. По паспорту объекта работы должны были закончить 31 мая, по проектной документации — 15 июня, то есть год всего был предусмотрен. Сроки эти сорваны. На совещании 9 июля генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Руслан Семенов сказал, что техническое решение найдено.

Отметим, что работы на этом участке сейчас приостановлены. Это усугубляет ситуацию с пробками на площади Труда и площади Энергетиков.

Как пояснил Алексей Мельниченко, заместитель гендиректора ГК «ВИС», компания начала строить коллектор в феврале 2021 года. При разработке котлована обнаружили достаточно сильный приток воды, не позволявший начать строительство камеры. При поисках причины этого наводнения, совместно со специалистами муниципального предприятия «Метро МиР», был обнаружен поврежденный коллектор, из которого, предположительно, поступала вода. Подрядчик был вынужден принять определенные меры по исключению притока воды в котлован. Тогда были выполнены работы по цементации, усилению грунта и бурению дополнительных свай, чтобы исключить приток воды.

— Все эти мероприятия потребовали время, — отметил он. — Мы полагаем, что причиной крена первопроходческого комплекса явилось именно несоответствие грунтов заявленным в проекте. В этом месяце мы выполнили инженерно-геологические и георадарные изыскания между шахтами Ш-2 и Ш-3. Все это позволит к концу июля подготовить отчет и техническое решение о том, как устранить просадку тоннеля коллектора.
Сейчас грунты, расположенные рядом с коллектором, находятся в лаборатории для получения инженерно — биологических свойств. От этих исследований будут отталкиваться инженеры подрядчика для устранения данной проблемы.

Заместитель гендиректора ГК «ВИС» также рассказал, какие работы произведет ГК «ВИС» по результатам экспертизы.

— В частности, мы поймем, нужно ли усиливать основание. Если генеральный проектировщик посчитает нужным. и это подтвердится расчетами, мы выполним усиление грунтов: через существующие отверстия в стеклопластиковых трубах, затем легким бетоном придаем нижней поверхности трубы прямую линию и смолой выравниваем. Для чего это нужно? Чтобы при эксплуатации ил и прочие осадки не скапливались в нижней части трубы, а, условно говоря, проходили без задержки по гладкой и ровной поверхности, —  рассказал Алексей Мельниченко.

Сергей Козловский, руководитель департамента по корпоративным коммуникациям, публично извинился перед жителями города за причинённые неудобства.

— Сегодня существующий коллектор на площади Труда работает совершенно автономно. Те работы, которые производятся на площади Труда, не затрагивают действующий коллектор. Все подтопления, которые возникают после обильных осадков никак не связаны с работами, которые ведутся группой «ВИС» в рамках концессии, — констатирует оппонент. — Что касается неудобств, мы искренне приносим свои извинения жителям Новосибирска за те неудобства, которые они вынуждены испытывать, к сожалению, ни один такой масштабный проект, который реализуется практически в центре города, невозможно реализовать без вынужденных ограничений. Все ограничения, которые вводятся по движению, по изменению движения пешеходов, они принимаются не нами, — как концессионеры, мы на это право не имеем. Они принимаются уполномоченными органами городской власти, которые вводят эти ограничения.

После жесткой полемики вокруг коллектора депутат Александр Бурмистров припомнил ГК «ВИС» еще одну историю, связанную с заменой строительных материалов на более дешевые аналоги. Напомним, в июне на своей странице в соцсетях Бурмистров сообщил, что на объекте строительства четвертого моста укладываются уже бывшие в употреблении трубы, изоляция труб для газопровода предусматривалась из экструдированного полиэтилена, а по факту на трубах нанесена более дешевая и менее качественная изоляция из ПВХ. Эту информацию депутат давал со ссылкой на эксперта, пожелавшего остаться неизвестным.

 — Учитывая диаметр трубы, это противоречит ГОСТу. Подкрепил эти обвинения эксперт строительной отрасли с многолетним стажем работы, специализирующийся на изготовлении стальных труб, — писал Бурмистров.

На дебатах депутат заявил, что в ходе строительства четвертого моста произошла замена немецкой трубы на турецкую.

— Вопрос в том, является ли эта турецкая труба аналогом немецкой, которая предусмотрена в проекте? Я располагаю письмом компании, которая разрабатывала данный проект и несет ответственность за него. Они пишут, что в проекте был предусмотрен дополнительный нормативный документ со стандартом, который устанавливается для трубы микротоннелирования. И турецкая труба этому стандарту не соответствует. Она не является аналогом немецкой. Об этом заявляет проектировщик, — пояснил он.

В ходе спора Алексей Мельниченко заявил, что не знает никакую компанию «Росстрой», которую упоминает Бурмистров.

 — Может, они и занимались какими-то проектами, но официально проектировщиком является институт «Стройпроект». У меня нет сомнений, что «Стройпроект» справедливо назвал турецкую трубу аналогом немецкой, — резюмировал Мельниченко.

В конце острой встречи ГК «ВИС» добавила, что будет нести гарантийные обязательства сроком 20 лет. После ввода в эксплуатацию четвертого моста и коллектора на площади Труда.

На сегодняшний день на площадке строительства мостового перехода через реку Обь в Новосибирске завершена пятая стадия надвижки пролётного строения. Специалисты строительного дивизиона надвинули 57 погонных метров смонтированной на берегу металлоконструкции весом 820 тонн. В настоящее время начата сборка металлоконструкций 6 стадии, после её завершения длина надвинутой части пролётного строения увеличится ещё на 47 погонных метров. Производственная фирма «ВИС» ведет работы сразу на 8 площадках на обоих берегах в круглосуточном режиме. Задействовано около 1100 человек, более 150 единиц техники.

Фото: скрин с дебатов

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост площадь Труда Новосибирск Новости компания «ВИС»


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