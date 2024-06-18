Елена Ержанова: В 2025 году в школах и больницах РФ планируют ввести йодсодержащий хлеб

Врач-гастроэнтеролог Елена Ержанова прокомментировала инициативу Минздрава РФ использовать йодированную соль для приготовления хлебобулочных изделий в государственных образовательных, социальных и других организациях. Законопроект может вступить в силу с 1 марта 2025 года. Однако Ержанова напомнила, что некоторым людям этот микроэлемент не требуется или даже вреден:

— Йод — необходимый для развития человека микроэлемент, но наш организм его не синтезирует (не производит). Получить его можно только извне, из препаратов или продуктов питания. И проблема в последнее время стоит действительно очень остро.

Я считаю, основная проблема в том, что наше питание за последние годы сильно изменилось, обилие сахаров и рафинированных продуктов на полках магазинов и в то же время снижение потребление натуральных продуктов приводят организм к дефицитным состояниям. Сахар и крахмал способствуют снижению йода в организме, а сахар сейчас находится практически во всех продуктах. И в то же время продукты, содержащие йод, уходят из нашего рациона. Морская рыба, морская капуста, клюква — это те продукты, которые содержат в себе максимальную концентрацию йода. Но спросите себя, часто ли они есть у вас в рационе? По опросам своих пациентов я знаю, что нет. А дети в своем большинстве не любят и игнорируют их, потому и сложилась такая ситуация. По данным ВОЗ, 85% жителей регионов России подвержены йододефициту. Но по опыту моих пациентов я могу сказать, что эта цифра гораздо выше

Рекомендуемая, терапевтическая доза йода — 120 мкг в сутки, и восполнить эту норму достаточно просто. Например в 100 гр морской капусты содержатся 300 мкг йода, достаточно есть по 50 г морской капусты. Но, конечно же, большинство людей так не делают, а вот по 50 гр крахмала и сахара — легко. А потом организм входит в дефицит по йоду, снижается функция щитовидной железы, начинают появляться такие симптомы, как усталость, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, сухость кожи, выпадение волос. И это только начальные симптомы… Щитовидная железа регулирует множество процессов в организме, и игнорирование таких симптомов может привести к гипотиреозу, бесплодию, диффузным образованиям на щитовидной железе. А за этими заболеваниями как снежный ком подтянутся и другие.

Я не знаю, был ли уже опыт использования йодированной соли для приготовления хлебобулочных изделий у других стран, но знаю, что сохранить йод в таких продуктах достаточно сложно: он выпаривается при нагревании. И если просто обязать пекарни его использовать без применения специальной технологии, то эффект будет минимальный. Йодированная соль хорошо работает, когда ей солят уже готовые блюда. Наверное, я бы предложила вариант, чтобы пекарни ввели в свой ассортимент такой хлеб, чтобы он был одним из видов, но приготовленный по специальной технологии. И параллельно вести информационное просвещение о проблемах йододефицита, чтобы люди осознанно его покупали. Ведь по вкусу он не будет отличаться от обычного, но осознание того, что ты помогаешь своему организму, поможет человеку сделать правильный выбор.

Сама по себе идея с хлебом хороша тем, что хлеб потребляют практически в каждой семье, ведь морская рыба или морская капуста — достаточно редкий гость на столах большинства россиян. Хотя лично я считаю, что если попробовать вводить эти продукты во вкусных блюдах в госучреждениях, это тоже даст замечательный результат. Но я подчеркиваю — во вкусных! Так как если ребенку дать склизкую рыбу, то он не будет ее есть. А вот если это будет подано интересно и вкусно, то никого заставлять не придется.

Но есть и неочевидные источники йода в продуктах, например грудка индейки, клюква, картофель, яйца, клубника. Конечно, дозировка там значительно меньше, чем в морских продуктах, но все же поддерживать уровень йода этими продуктами, когда недоступны другие, вполне можно.

В целом я выступаю за осознанный подход и просвещение. Ввести в привычку потребление в каждой семье жидкого биодоступного йода по несколько капель в день — и проблемы исчезнут. Но тут мы опять возвращаемся к информации и просвещению.

И еще раз предупреждаю, что во всем должна быть мера. Помним главную истину: все есть яд и все есть лекарство. Переизбыток йода не приводит ни к чему хорошему, такие заболевания, как гипотиреоз или образования на щитовидной железе, требуют контроля поступления йода в организм, потому что щитовидная железа частично накапливает в себе йод, и образования могут начать прогрессировать и расти. Но даже таким пациентам под контролем врача можно назначать йод в низкой терапевтической дозе, ведь без него организм не может нормально функционировать.

Елена Ержанова, врач-гастроэнтеролог, нутрициолог, врач превентивной и интегративной медицины, автор программы «Здоровый кишечник», лучший гастроэнтеролог 2020 года по мнению пациентов, призер премии «ЗОЖ-2023».