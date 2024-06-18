Объем ввода многоквартирных домов упал на 37% в Новосибирске

За январь-май, по данным Росстата, в регионе введено 1136,3 тыс. кв м жилых помещений, что на 19,6% меньше показателей 2023 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Для сравнения, в целом по стране общий ввод жилья за 5 месяцев вырос к прошлому году на 1,3%. По СФО зафиксировано снижение на 3,3% за счет падения объёма ввода в Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярском крае.
— Рост ипотечного кредитование ИЖС за последние 3 года в 6 раз превышает общую динамику кредитования. По многим проектам таунхаусов темпы продаж опережают темпы строительства, в то время как в МКД растёт доля непроданных квартир, —комментирует Николаев.
Ранее сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева поясняла Infopro54, что в конце мая 2024 года остатки непроданных квартир в Новосибирске составили 24,4 тысячи объектов, что на 3,7% больше, чем в апреле. По ее словам, рост объема предложения наблюдается как в сданных домах, так и в строящихся.
Сергей Николаев считает, что май для новосибирский застройщиков оказался чуть более удачным, чем предыдущие месяцы. В мае девелоперы агломерации продали 2159 квартир и апартаментов (в апреле — 1688, +28%). Он поясняет, что эта статистика рассчитана по проектным декларациям, выложенным застройщиками на сайте ДОМ РФ.
Аналитик также назвал компании, которые лидируют по продажам квартир в новостройках по итогам 5 месяцев 2024 года:
Минстрой области в мае сообщал, что в планах на 2024 год — сдать в регионе не менее 2,15 млн кв. м жилья. Для сравнения, по итогам 2023 года было сдано около 3 млн кв метров.
По данным Елены Ермолаевой, в мае 2024 года, к декабрю 2023 цены на новостройки в Новосибирске выросли почти на 6%, средняя цена превысила 151 тысяч руб. за 1 кв. м.
Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске.
Фото freepik, создано с помощью нейросети Midjourney 6.
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