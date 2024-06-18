Объем ввода многоквартирных домов упал на 37% в Новосибирске

За январь-май, по данным Росстата, в регионе введено 1136,3 тыс. кв м жилых помещений, что на 19,6% меньше показателей 2023 года, констатировал аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Для сравнения, в целом по стране общий ввод жилья за 5 месяцев вырос к прошлому году на 1,3%. По СФО зафиксировано снижение на 3,3% за счет падения объёма ввода в Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярском крае.

— Рост ипотечного кредитование ИЖС за последние 3 года в 6 раз превышает общую динамику кредитования. По многим проектам таунхаусов темпы продаж опережают темпы строительства, в то время как в МКД растёт доля непроданных квартир, —комментирует Николаев.

При этом объём ввода жилья населением в Новосибирской области вырос к показателям 2023 года на 23,7%, а строительство МКД обвалилось на 36,8%. Как отмечает Николаев, в общем объеме сданного жилья продолжает расти доля ИЖС. По итогам 5 месяцев на него пришлось 43,7%, против 28,4% в 2023 году. В целом по РФ ИЖС составляет 70,5% от всего жилищного строительства.

Ранее сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева поясняла Infopro54, что в конце мая 2024 года остатки непроданных квартир в Новосибирске составили 24,4 тысячи объектов, что на 3,7% больше, чем в апреле. По ее словам, рост объема предложения наблюдается как в сданных домах, так и в строящихся.

Сергей Николаев считает, что май для новосибирский застройщиков оказался чуть более удачным, чем предыдущие месяцы. В мае девелоперы агломерации продали 2159 квартир и апартаментов (в апреле — 1688, +28%). Он поясняет, что эта статистика рассчитана по проектным декларациям, выложенным застройщиками на сайте ДОМ РФ.

Аналитик также назвал компании, которые лидируют по продажам квартир в новостройках по итогам 5 месяцев 2024 года:

Первое место по двум из трех основных показателей — по выручке и реализованной площади жилых помещений занимает компания «Брусника». По количеству проданных новостроек лидирует «КПД Газстрой».

ГК «Расцветай» занимает второе место по выручке, 3-е по количеству проданных квартир и реализованной площади.

При ранжировании девелоперов, с продажами больше 100 квартир за 5 месяцев, по среднему чеку топ-10 составляют: «СибирьИнвест», «Брусника», «Юнити», «Мета», «Стрижи», «Эталон» (апартаменты), ГК «Поляков», СМСС, ГК «Химметалл», ГК «Союз».

В топ-10 по размеру средней площади квартиры в новостройке, за исключением малоэтажных проектов, входят: «Брусника», «Юнити», «Проспект» (Кольцово), «СибирьИнвест», SKY Group, ГК «Союз», «Мета», ГК «Поляков», «Энергомонтаж».

По темпам прироста продаж квартир за 2 месяца 2-го квартала в топ-5 вошли:

«Вира», КПД «Газстрой», «Расцветай», ГК «ПСФ» и ГК «Союз».

Напомним, с 1 июля в РФ отменяется льготная ипотека. Ранее Сергей Николаев прогнозировал, что после ее отмены ипотеки продажи новостроек в Новосибирске могут упасть на 20%.

Минстрой области в мае сообщал, что в планах на 2024 год — сдать в регионе не менее 2,15 млн кв. м жилья. Для сравнения, по итогам 2023 года было сдано около 3 млн кв метров.

По данным Елены Ермолаевой, в мае 2024 года, к декабрю 2023 цены на новостройки в Новосибирске выросли почти на 6%, средняя цена превысила 151 тысяч руб. за 1 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске.