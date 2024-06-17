Новосибирец Леонид Горнин назначен первым замминистра обороны РФ

Первым замминистра обороны РФ назначен Леонид Горнин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Леонид Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов России: отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.

— Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, — уточняется в телеграм-канале Минобороны РФ.

Напомним, до 2012 года Леонид Горнин был министром финансов Новосибирской области. В 2012 перешел в Минфин РФ. С 2018 года работал в должности первого замминистра ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что главой Минобороны РФ был назначен доктор экономических наук Андрей Белоусов.