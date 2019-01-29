Предприятия-«фантомы» обнаружены на территории Новосибирской области

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области информирует о том, специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе контрольно-надзорных мероприятий установлены предприятия-«фантомы», осуществляющие деятельность по производству молочной продукции, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Отмечается, что предприятия отсутствуют по заявленным адресам: ООО «ЭлитТорг» (НСО, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 50, офис 807; место осуществления деятельности: НСО, Колыванский район, п. Вьюны, ул. Набережная, д. 165); ООО «Дары Алтая» (НСО, г. Новосибирск, п. Восточный, д. 9В, помещение 1); ООО ТПК «Молочная ферма» (НСО, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Маркса, д. 12); ООО Производственная компания «Новосибирский молочный завод» (г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 247); ООО «Агрокомбинат» (НСО, Искитимский район, с. Улыбино, ул. Киевская, д. 1а); ООО «РегионСнаб» (юр. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167, помещение 27; факт. адрес: НСО, Тогучинский район, с. Коурак, ул. Центральная, д. 3А); ООО «Экоторг» (НСО, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.11) и ООО «Стрейт Лайн» (НСО, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.15).

— По данным фактам с целью предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан управлением Роспотребнадзора переданы документы для рассмотрения по компетенции в правоохранительные органы, — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Кроме того, в управление Роспотребнадзора поступили информационные письма из субъектов Российской Федерации о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции предприятий-«фантомов»: ИП Кудаев Жагафар Юсупович (КБР, Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, ул. Школьная, 19) и К(Ф)Х Курданов Хабибуллах Хисаевич (КБР, Чешгемский район, г. Чегем, ул. Октябрьская, 52).

Фото: пресс-служба минпромторга Новосибирской области