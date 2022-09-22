ЭЛСИ укрепляет горные отвалы инновационным способом

Вслед за «Разрезом Кийзасским» и «Сибирским Антрацитом» укреплять горные отвалы инновационным способом стали и на «Разрезе Восточном». Таким образом, полимерная сетка используется на всех сибирских предприятиях УК ЭЛСИ и покрывает 80 000 кв. м отвалов.

Полимерная сетка состоит из нитей полиэстера и пропитана поливинилхлоридом. Ее укладывают таким образом, чтобы ярусы горного отвала были связаны между собой в единый конструктив. Сетку чередуют со слоями породы, на сформированном ярусе укладывается новый слой сетки. Ячейки удерживают горную породу, исключая вероятность ее смещения и повышая устойчивость отвала.

«Безопасность промышленных объектов при ведении горных работ – первоочередная задача для нас. Именно поэтому более года назад мы завершили первый этап по внедрению данной технологии. За 12 месяцев она доказала свою эффективность, сейчас мы продолжаем данную работу и расширяем площадь отвалов, которые будут охвачены полимерной сеткой», – рассказал Виталий Галкин, руководитель направления мониторинга и контроля устойчивости отвалов.

Фото с сайта elsi-group.ru/