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В Красноярске главного бухгалтера строительной фирмы обвинили в хищении и отмывании средств

  • 22/09/2022, 13:37
Хищение и отмывание средств
Всего в результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб в размере более 20,5 млн рублей.

Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера ООО производственно-строительная компания «Алексстрой». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статье мошенничество, а также легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2016-2020 годах обвиняемая, воспользовавшись доверительными отношениями с директором ООО ПСК «Алексстрой», похитила денежные средства и имущество организации под видом оказания помощи в подборе покупателей и продаже находящихся в собственности фирмы гаражных боксов и нежилых помещений. Для этого она оформила нотариальную доверенность на представление интересов общества, подделала подпись руководителя в договоре купли-продажи боксов, заключенных между ней и коммерческой организацией. Фактически денежные средства на расчетный счет организации не внесла, а сформировала фиктивную отчетность о произведенной оплате в бухгалтерской программе.

Затем обвиняемая предоставила в Росреестр необходимые документы, а после регистрации права собственности на указанные боксы с целью легализации имущества продала гаражи иным лицам. Полученными денежными средствами от продажи она распорядилась по своему усмотрению.

Помимо этого, обвиняемая составляла договоры купли-продажи между потенциальными покупателями и ООО ПСК «Алексстрой» в лице директора, а после подписания последним документов сообщала ему, что сделка не состоялась. Получая денежные средства от покупателей, обвиняемая предоставляла им справки об исполнении обязательств по договору с подделанной подписью директора, а также квитанции к приходно-кассовым ордерам, которые в кассовых отчетах не отражала. Денежные средства, полученные обвиняемой в связи с исполнением служебных обязанностей, на расчетный счет либо в кассу организации не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Бывший главный бухгалтер, используя ранее знакомых индивидуальных предпринимателей, также оказывала им бухгалтерские услуги. В ходе работы она получила доступ к их расчетным счетам, с которых похитила денежные средства на сумму более 2 млн рублей. От ее действий пострадали 4 индивидуальных предпринимателя.

Всего в результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб в размере более 20,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура потребовала арестовать имущество экс-директора новосибирского института туберкулеза и его родственников. 

Фото:pixabay  — Romi_Lado

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Красноярск

Теги : Хищение и отмывание средств


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