В Москве арестовали экс-депутата регионального парламента Новосибирской области

Савеловский райсуд Москвы избрал 21 сентября меры пресечения генеральному директору федерального казенного предприятия (ФКП) «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрию Шумскому, Вадиму Рыбину, ранее возглавлявшему завод, являющийся монополистом по производству гексогена и октогена, а затем недолго бывшему главой АО «Техмашсервис» (торгует взрывчаткой в системе «Ростеха»), а также Юрию Зозуле. Прежде он руководил холдингом «Спецхимия» «Ростеха», а сейчас является гендиректором АО «РЗМ-Технология». Компания занимается научными разработками в области импортозамещения той же госкорпорации. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным следственного управления СКР по Северному округу Москвы, эти фигуранты, а также другие установленные или находящиеся в разработке ФСБ и следствия лица, вступив в преступный сговор, организовали целую систему получения откатов. Установлено, что обвиняемые получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. Для этого в сделки включались цепочки посредников, благодаря которым удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатых веществ. Откаты брались и с других сделок, полагают в ФСБ. По уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб., но очевидно, что по мере расследования она увеличится в разы.

По данным издания, Юрий Зозуля, как и ряд его коллег, был арестован на два месяца, то есть до 19 ноября.

Напомним, Зозуля подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента Новосибирской области в связи с личными обстоятельствами — переменой места работы и жительства — в январе 2019 года. Он пояснял, что был назначен на должность гендиректора холдинга по производству спецхимии — АО «Спецхимия», входит в корпорацию «Ростех». О создании этой структуры на базе Федерального научно-технического центра «Информхиммаш» стало известно весной 2018 года. До этого Юрий Зозуля руководил представительством «Ростеха» в Новосибирской области.

— В последнее время у меня хронически не хватает времени бывать на депутатском округе. Последние семь месяцев это оказалось крайне сложно. Плюс вы видели моё отсутствие на заседаниях комитетов, рабочих групп, соответственно, я не могу достаточно эффективно работать, с точки зрения законодательства. Я ставил перед собой определённую планку. Но физически я так сейчас работать просто не могу, а работать плохо, мне кажется, стыдно, — так Юрий Зозуля пояснял коллегам причину сложения полномочий.

Экс-депутат также заявил, что не желает подрывать доверие избирателей к органам власти. В итоге на январской сессии депутаты приняли решение об отставке Юрия Зозули. В кулуарах уход Зозули из политики эксперты связывали ситуацией в клинике Мещалкина, где с конца 2018 года начал раскручиваться скандал, связанный с поставками оборудования по завышенным ценам.

Ранее редакция сообщала, что на оборонном предприятии госкорпорации «Ростех» в Новосибирске на этой неделе прошли обыски.