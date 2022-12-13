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«ЭЛСИ» вошла в топ-20 ренкинга устойчивого развития

  • 13/12/2022, 15:09
«ЭЛСИ» вошла в топ-20 ренкинга устойчивого развития
Компания впервые участвовала в ренкинге с объединенными показателями по дальневосточным и сибирским активам.

«ЭЛСИ» вошла в топ-20 ренкинга устойчивого развития, который составляет журнал «Эксперт». По итогам работы в 2020-2021 годах компания заняла 17-ю строку списка. «ЭЛСИ» впервые участвует в ренкинге с объединенными показателями по дальневосточным и сибирским активам.

— Корпоративная работа «ЭЛСИ» по достижению целей устойчивого развития дополняет усилия федеральных и региональных властей страны по созданию комфортных, безопасных и качественных условий жизни и работы россиян, живущих в отдаленных регионах, — отмечает издание.

Ренкинг журнала «Эксперт», посвященный устойчивому развитию, отражает прогресс в реализации экологических и социальных программ. В нем участвуют крупнейшие компании страны.

Позиция в списке определяется исходя из оценки пяти базовых компонентов: финансовая устойчивость компании, кадровая привлекательность и сотрудничество с образовательными учреждениями, забота об экологии, вклад в развитие регионов присутствия и сотрудничество с представителями малого и среднего предпринимательства.

ООО «УК «ЭЛСИ» управляет комплексом активов, которые входят в первую тройку российских угледобывающих предприятий по объему добычи и транспортировки угля. Активы компании в Новосибирской области представлены компаниями АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный». Они сконцентрированы на добыче и экспорте высококачественного антрацита Ultra High Grade и других металлургических углей.

Фото пресс-службы компании «ЭЛСИ»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Элси бизнес


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