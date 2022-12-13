Речники Красноярска и Томска перевыполнили планы по грузоперевозкам

— В этом году навигация на Енисее проходила в аномальных условиях обмеления. 6 июля нам сообщили о планируемом сокращении пропусков воды с Красноярской ГЭС, а через неделю уровни воды от Красноярска до Стрелки упали на 90 см. За неделю нам пришлось перестроить всю логистику работы на Енисее, — сообщила на пресс-конференции генеральный директор ООО «Норникель-Енисейское речное пароходство» Ольга Ксанф.

По ее словам, большая часть нагрузки в навигацию 2022 года упала на «Лесосибирский порт», который входит в периметр «Енисейского речного пароходства». Часть поставок с заводов производителей была сразу переориентирована на этот порт, где они грузились на суда и отправлялись грузополучателям.

По итогам сезона компания перевезла 3,7 млн тонн грузов при плане 3,4 млн тонн. По сравнению с 2021 годом объем перевозок вырос на 32%.

— Ключевой прирост объемов дала перевозка песка, который мы добываем — с 750 тысяч тонн до 1,5 млн. В нашем регионе сейчас реализуются много инвестиционных программ плюс северная программа. Все это позволило нам перевыполнить план, — пояснила Ольга Ксанф.

Генеральный директор АО «Томская судоходная компания» Сергей Ведерников также сказал о том, что навигация была тяжелой. Загрузка флота в Томске в мае была ниже на 150 тонн на баржу, начиная с июня — от 200 тысяч тонн, а в сентябре — 600-700 тонн.

— Тем не менее мы приняли меры, в том числе задействовали дополнительный флот, и вместо планируемых 2,5 млн тонн перевезли 2,6 млн. В навигацию 2021 года — 2,335 млн тонн. Для нас это потребовало дополнительных расходов в 75 млн рублей, — подчеркнул Сергей Ведерников.

Говоря о планах на 2023 год, участники рынка отметили, что намерены увеличить грузоперевозки по сравнению с планом 2022 годом. Даже если погодные условия и уровни водности повторятся. Технология работы в режиме форс-мажора уже отлажена. У «Енисейского речного пароходства» план сверстан на 3,5 млн тонн, у «Томской судоходной компании» — на 2,7 млн тонн, в том числе 1,4 млн тонн на самом сложном участке реки — шестом плесе.

Ольга Ксанф также сообщила, что компания продолжит наращивать парк судов. В прошлом году она сделала заказ на строительство 10 барж на «Самусьском судостроительно-ремонтном заводе» (Входит в периметр «Томской судоходной компании». — Ред.). Две из них получены в этом году, две поступят в 2023-м. Сейчас в сезон компания выпускает в работу более 400 единиц речного транспорта. «Томская судоходная компания» пока делает ставку на модернизацию и переклассификацию флота. Сейчас в его составе более 300 единиц. Но в перспективе Сергей Ведерников не исключил и пополнение флота новыми судами.

Ранее редакция рассказывала о том, что в целом в рамках Обского бассейна (5 регионов Сибири: Алтай, Новосибирская, Томская области и Красноярский край) планы по речным грузоперевозкам в навигацию-2022 не выполнены.