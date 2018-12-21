«Элтекс» запустил в Новосибирске цех серийного производства телекоммуникационного оборудования

В Новосибирске был запущен цех серийного производства телекоммуникационного оборудования завода «Элтекс», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данный проект был включен в программу реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года, а 12 апреля 2017 года на заседании рабочей группы Правительства РФ одобрен как комплексный «флагманский» проект. В рамках его реализации за период с 2017 по 2019 годы планируется инвестировать свыше 860 млн рублей и создать более 350 новых рабочих мест. За I полугодие 2018 года построен новый производственный корпус, частично закуплено оборудование, ведутся внутренние отделочные работы. Объем инвестиций составил около 650 млн. рублей. Начало выпуска продукции намечено на 2019 год.

Отмечается, что завод ориентирован на выпуск инновационной продукции, в том числе импортозамещающей. Он имеет собственное высокотехнологичное производство мощностью более 5 млн портов в год, центр разработки, сервисные и вспомогательные службы. Сборочное производство полностью автоматизировано.

Оборудование, производимое предприятием, полностью разработано его специалистами и по своим техническим характеристикам соответствует параметрам зарубежных аналогов, сохраняя конкурентную стоимость.

На предприятии осуществляется полный цикл разработки, включая разработку схем, дизайна плат, написание программного обеспечения и производство опытных образцов оборудования.

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» — одно из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного и сетевого оборудования. Основными видами производимого телекоммуникационного и сетевого оборудования являются: GPON/ TurboGEPON, Ethernet-коммутаторы доступа, агрегации, сервисные маршрутизаторы, Wi-Fi и FBWA Wi-Fi, программный коммутатор (Softswitch) IV-V классов, абонентские и цифровые VoIP-шлюзы, IP-медиацентры, TDM оборудование и т.д.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области