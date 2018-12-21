 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Новосибирцы стали победителями XIII танцевального фестиваля Dance X-Motion

В этом году темой самого ожидаемого танцевального события года в сети X-Fit стал театр.
  • 21/12/2018, 11:35
fit

15 декабря федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit собрала своих лучших танцоров в концертном зале «Королевский» в Останкино на XIII фестивале Dance X-Motion, сообщили в пресс-службе компании.

В 13-м по счету сезоне выступления команд были объединены темой театра.

— Первый Dance X-Motion прошел еще в 2005 году. Тогда это были небольшие соревнования среди четырех московских клубов. И вот к своему 13-летию фестиваль стал одним из лучших танцевальных мероприятий не только внутри сети, но и в профессиональных кругах, — рассказывает Ирина Троска, директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. — Мы гордимся нашими участниками, которые из года в год придумывают невероятные танцевальные номера, находят интересные хореографические решения, буквально живут репетициями и с блеском презентуют плод своих трудов на большой сцене.

В этом году танцоры выбирали направление из четырех категорий: трагедия, водевиль/мюзикл, мелодрама и комедия/буффонада. Выступления танцевальных команд оценивали директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Ирина Троска, победитель проекта «Танцуй» на Первом канале Александр Могилев, участник шоу «Танцы» на ТНТ, танцор и хореограф танцевального спектакля «Red Bull Изнанка» Александр Тронов, танцор и хореограф шоу «Танцы» на ТНТ и танцевального спектакля «Red Bull Изнанка» Анна Дельцова, участник шоу «Танцы» на ТНТ Слава Петренко, а также актриса Катерина Шпица.

В рамках концертной программы выступили Coco Queens — трехкратные победители чемпионата Just dance Festival, серебряные призеры всероссийских соревнований по фитнес-аэробике в номинации «Хип-хоп», Jack`s Garret — победители Nordic Moves vol. 3 Open Finnish Crew Championship 2010 в Хельсинки, M357 Battlezone 2012 в Москве и Red Bull Beat Battle-2013, авторы пластического спектакля «Red Bull Изнанка», а также команда «Резонанс» ФОК Марьино — победители Dance X-Motion 2017.

Кроме танцевальных номеров, в программу фестиваля вошли выступления звезд, подарки и много других сюрпризов. В числе специальных гостей – исполнители лейбла Black Star Скруджи и Дана Соколова. Партнерами Dance X-Motion стали: один из ведущих мировых производителей аудиотехники JBL, сеть салонов часов «3-15», центр эстетической медицины «АрНуво», компания «Лакомства для здоровья», сервис доставки еды Performance Food, экипировочный центр MEGASPORT, тонизирующий напиток GLADIO, французская марка декоративной косметики Vivienne Sabo, а также Red Bull.

Гран-при Dance X-Motion 2018 выиграли команды:

I место – команда XO Community из клуба X-Fit Сан-Сити, г. Новосибирск;

II место – «Солистка Мариинского» из X-Fit Аврора, г. Санкт-Петербург;

III место – «Bailando chikas» из X-Fit Юбилейный, г. Краснодар.

В номинациях призы получили:

Belly Dance – «Иштар», X-Fit Солнечный, г. Краснодар;

«Современный танец» – XO Community, X-Fit Сан-Сити, г. Новосибирск;

«Театральная постановка» – «АПСАРА», X-Fit Марьино, г. Москва;

Original – «Классика», X-Fit Фьюжн, г. Москва.

Приз зрительских симпатий выиграл номер «Bandits woman», который представила команда клуба X-Fit Арена из Казани.

Фото: пресс-служба федеральной сети фитнес-клубов X-Fit 

Популярное с сайта

Опорный НГТУ обучит бережливому производству руководителей предприятий

20/12/2018, 18:16
Соглашение о сотрудничестве подписано между НГТУ и АИР Новосибирской области.

Проекту «Академгородок 2.0» могут помочь с жильем

20/12/2018, 17:06
Параллельно с развитием научного центра нужно развивать инфраструктуру.

А:СТАРТ в новом формате

20/12/2018, 16:36
Академпарк открыл прием заявок в акселерационную программу.

Актуальный разговор

Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

Все материалы
Новости

«Элтекс» запустил в Новосибирске цех серийного производства телекоммуникационного оборудования

21/12/2018, 10:56

«Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза ТКО из частного сектора

21/12/2018, 10:52

Остатки распроданы. Таких рекордов больше не будет

21/12/2018, 10:00

ЖК «Расцветай на Маркса» аккредитован ВТБ банком

21/12/2018, 09:13

Россияне готовы потратить на подготовку к празднованию Нового 2019 года 14,6 тыс рублей

20/12/2018, 18:39

Опорный НГТУ обучит бережливому производству руководителей предприятий

20/12/2018, 18:16

Проекту «Академгородок 2.0» могут помочь с жильем

20/12/2018, 17:06

А:СТАРТ в новом формате

20/12/2018, 16:36

«Мама работает» открыл первый коворкинг с няней

20/12/2018, 16:15

Предпринимателей региона приглашают к участию в МОСШУЗ 2019

20/12/2018, 15:57

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×