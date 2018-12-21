Новосибирцы стали победителями XIII танцевального фестиваля Dance X-Motion

15 декабря федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit собрала своих лучших танцоров в концертном зале «Королевский» в Останкино на XIII фестивале Dance X-Motion, сообщили в пресс-службе компании.

В 13-м по счету сезоне выступления команд были объединены темой театра.

— Первый Dance X-Motion прошел еще в 2005 году. Тогда это были небольшие соревнования среди четырех московских клубов. И вот к своему 13-летию фестиваль стал одним из лучших танцевальных мероприятий не только внутри сети, но и в профессиональных кругах, — рассказывает Ирина Троска, директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. — Мы гордимся нашими участниками, которые из года в год придумывают невероятные танцевальные номера, находят интересные хореографические решения, буквально живут репетициями и с блеском презентуют плод своих трудов на большой сцене.

В этом году танцоры выбирали направление из четырех категорий: трагедия, водевиль/мюзикл, мелодрама и комедия/буффонада. Выступления танцевальных команд оценивали директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Ирина Троска, победитель проекта «Танцуй» на Первом канале Александр Могилев, участник шоу «Танцы» на ТНТ, танцор и хореограф танцевального спектакля «Red Bull Изнанка» Александр Тронов, танцор и хореограф шоу «Танцы» на ТНТ и танцевального спектакля «Red Bull Изнанка» Анна Дельцова, участник шоу «Танцы» на ТНТ Слава Петренко, а также актриса Катерина Шпица.

В рамках концертной программы выступили Coco Queens — трехкратные победители чемпионата Just dance Festival, серебряные призеры всероссийских соревнований по фитнес-аэробике в номинации «Хип-хоп», Jack`s Garret — победители Nordic Moves vol. 3 Open Finnish Crew Championship 2010 в Хельсинки, M357 Battlezone 2012 в Москве и Red Bull Beat Battle-2013, авторы пластического спектакля «Red Bull Изнанка», а также команда «Резонанс» ФОК Марьино — победители Dance X-Motion 2017.

Кроме танцевальных номеров, в программу фестиваля вошли выступления звезд, подарки и много других сюрпризов. В числе специальных гостей – исполнители лейбла Black Star Скруджи и Дана Соколова. Партнерами Dance X-Motion стали: один из ведущих мировых производителей аудиотехники JBL, сеть салонов часов «3-15», центр эстетической медицины «АрНуво», компания «Лакомства для здоровья», сервис доставки еды Performance Food, экипировочный центр MEGASPORT, тонизирующий напиток GLADIO, французская марка декоративной косметики Vivienne Sabo, а также Red Bull.

Гран-при Dance X-Motion 2018 выиграли команды:

I место – команда XO Community из клуба X-Fit Сан-Сити, г. Новосибирск;

II место – «Солистка Мариинского» из X-Fit Аврора, г. Санкт-Петербург;

III место – «Bailando chikas» из X-Fit Юбилейный, г. Краснодар.

В номинациях призы получили:

Belly Dance – «Иштар», X-Fit Солнечный, г. Краснодар;

«Современный танец» – XO Community, X-Fit Сан-Сити, г. Новосибирск;

«Театральная постановка» – «АПСАРА», X-Fit Марьино, г. Москва;

Original – «Классика», X-Fit Фьюжн, г. Москва.

Приз зрительских симпатий выиграл номер «Bandits woman», который представила команда клуба X-Fit Арена из Казани.

Фото: пресс-служба федеральной сети фитнес-клубов X-Fit