«Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза ТКО из частного сектора

Они опубликованы на сайте регоператора.

АО «Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории индивидуальной жилой застройки города Новосибирска и поселка Краснообск. В документации сообщается, что вывоз ТКО осуществляется три раза в неделю, согласно маршрутам движения мусоровозов.

На сайте компании также опубликована информация о перевозчиках , осуществляющих вывоз ТКО, которые заключили договоры с регоператором. Это ООО «ТБО», ООО «ЭкоСервис», ООО «СибЭСКО», ООО «НовосибСпецТранс», ООО СК «Родник», ООО «СибирьЭкоТранспорт», ООО «ЛаТранс», ООО «ЭКО-ЛАЙН», ООО «Чистый город 2»», ИП Волкова И.А., МУП(САХ).

Напомним, 18 декабря был озвучен тариф на утилизацию ТКО в Новосибирской области на 2019 год. В целом в структуре заявленного тарифа в 77,02 рубля (без НДС) 65,92 рубля составляет плата с человека за транспортирование. То есть из 388 рублей за кубометр мусора 332,37 рубля направят на услуги транспортных компаний, которые будут вывозить мусор от населения, включая самые труднодоступные населенные пункты. 44,46 рубля в кубометре заложено на оплату утилизации ТКО на полигонах. Собственные расходы на оператора в утвержденном тарифе за кубометр составляют 11,59 рубля. Это то, что будет направляться на исполнение полномочий «Экологии-Новосибирск».

Фото: с сайта ecologynsk.ru