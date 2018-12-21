«Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза ТКО из частного сектора

Они опубликованы на сайте регоператора.
АО «Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории индивидуальной жилой застройки города Новосибирска и поселка Краснообск. В документации сообщается, что вывоз ТКО осуществляется три раза в неделю, согласно маршрутам движения мусоровозов.
информация о перевозчиках, осуществляющих вывоз ТКО, которые заключили договоры с регоператором. Это ООО «ТБО», ООО «ЭкоСервис», ООО «СибЭСКО», ООО «НовосибСпецТранс», ООО СК «Родник», ООО «СибирьЭкоТранспорт», ООО «ЛаТранс», ООО «ЭКО-ЛАЙН», ООО «Чистый город 2»», ИП Волкова И.А., МУП(САХ).
Фото: с сайта ecologynsk.ru
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