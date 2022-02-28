События на Донбассе не повлияют на сроки строительства объектов

События международного уровня, разворачивающиеся в настоящее время вокруг Донбасса, не должны сказаться на российской экономике в части строительства и ремонта социальных объектах и сроков данных работ. Такое решение правительства РФ в ходе оперативного совещания озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя информацию Министерства образования о ходе реализации на территории региона программы по ремонту школ, начатой в 2022 году решением Минобра РФ.

— Возможно, что у кого-то из коллег появляются сомнения, как все это делать в условиях новых санкций, изменения макроэкономической ситуации, — заявил губернатор, обращаясь к чиновникам. — Коллеги, никаких изменений по реализации ни этой программы, ни других не предполагается. Не предполагается сокращения финансирования, смещения сроков. Такие установки до нас доведены правительством РФ. Да, будут трудности. Но уже есть опыт их преодоления при санкциях, экономических кризисах, последствиях пандемии. Просьба: не расслабляться и не надеяться на какие-то поблажки по корректировке сроков.

Ранее в соцсетях и ряде телеграм-каналов появилась информация, что из-за ситуации на Донбассе международные спортивные соревнования, в частности чемпионаты по волейболу и хоккею, которые должны пройти в Новосибирске, могут перенести. А чиновники могут воспринять это как возможность «не париться» по поводу сроков строительства спортивных объектов.

— Международные спортивные федерации одна за одной отменяют в России крупные турниры, и, судя по всему, Новосибирск лишится и летнего чемпионата по волейболу, и зимнего МЧМ-2023 по хоккею, — сообщает, например, один из телеграм-каналов. — Ряд чиновников может выдохнуть: после спортивных санкций даже задержка открытия ЛДС не угрожает им ни федеральным скандалом, ни увольнением.

Что касается образовательных учреждений, то, по информации регионального правительства, запланированный капитальный ремонт до 2026 года 25 образовательных учреждений не переносится. Общая стоимость работ — более миллиарда рублей ежегодно из средств федерального и областного бюджетов. Как сообщил замминистра образования области Юрий Савостьянов, в настоящее время из 1,3 тысячи зданий, задействованных в образовательном процессе, около 250 требуют проведения капитального ремонта, 159 имеют износ более 70%. В Новосибирской области в программу включены 52 здания.

— В заявку на 2022-2023 годы включены 25 зданий, — сообщает замминистра. — Из них 13 объектов — со сроком реализации в 1 год, 12 — 2 года.

На территории областного центра, по информации мэрии Новосибирска, в рамках данной программы запланировано отремонтировать 19 зданий в 11 школах с 2022 по 2026 год. В 2022 году предполагается отремонтировать 4 здания — школа №167 (Октябрьский район), №61 (Советский) и 2 здания гимназии №14 (Ленинский).