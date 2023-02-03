Европарламент выступил за запрет компаниям из РФ работать в ЕС

Европарламент (ЕП) призвал европейские страны ускориться в принятии 10-го пакета антироссийских санкций и запретить деятельность бизнеса из России на территории Европы. Это должно обязательно коснуться «Лукойла» и Росатом, которые все еще функционируют на рынке Европы, говорится в принятой на спецсессии Европарламента резолюции, передает ТАСС.
В документе также сообщается, что ЕС должен отказаться от импорта урана из России.
Вместе с тем Европарламент призвал инициировать больше санкций против новых секторов и лиц.
Однако следует отметить, что Резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер и не обязательны к исполнению для институтов Евросоюза.
Кроме того, в резолюцию включен пункт о понижении потолка цен на российскую нефть.
— Европарламент также призвал к запрету прямого или непрямого импорта, закупок или передачи обработанных или необработанных алмазов из РФ, — говорится в документе.
Ранее редакция сообщала, что страны G7 установят два потолка цен на нефтепродукты из РФ в феврале.
Фото: pixabay.com — USA-Reiseblogger
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