Европарламент выступил за запрет компаниям из РФ работать в ЕС

Европарламент (ЕП) призвал европейские страны ускориться в принятии 10-го пакета антироссийских санкций и запретить деятельность бизнеса из России на территории Европы. Это должно обязательно коснуться «Лукойла» и Росатом, которые все еще функционируют на рынке Европы, говорится в принятой на спецсессии Европарламента резолюции, передает ТАСС.

В документе также сообщается, что ЕС должен отказаться от импорта урана из России.

Вместе с тем Европарламент призвал инициировать больше санкций против новых секторов и лиц.

Однако следует отметить, что Резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер и не обязательны к исполнению для институтов Евросоюза.

Кроме того, в резолюцию включен пункт о понижении потолка цен на российскую нефть.

— Европарламент также призвал к запрету прямого или непрямого импорта, закупок или передачи обработанных или необработанных алмазов из РФ, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что страны G7 установят два потолка цен на нефтепродукты из РФ в феврале.

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