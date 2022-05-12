Энергетики АО «РЭС» справились с последствиями непогоды в течение праздников

Оперативный персонал АО «РЭС» работал круглосуточно, в том числе и в праздничные дни. На дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Под особым контролем находились учреждения здравоохранения, социально значимые, инфраструктурные и культурные объекты.

Кроме того, энергетики заблаговременно провели комплексные проверки электросетей, техники и резервных источников питания для реагирования на сезонные риски.

Накануне Дня Победы в Сибири существенно осложнилась обстановка в связи с ухудшением погодных условий и распространением природных пожаров. Электросетевой комплекс Новосибирской области испытывали на прочность шквалистый ветер и низовые пожары. Сразу в нескольких районах области были повреждены высоковольтные линии электропередачи – на них падали деревья, стволы длиной до 27 м вырывало с корнем или ломало под натиском стихии, а разгоревшееся пламя привело к перекрытию на проводах.

Даже в таких сложных условиях бригады АО «РЭС» вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта оперативно устраняли все технологические нарушения и восстанавливали линии электропередачи, обеспечивая электроснабжение населения и объектов инфраструктуры. Благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков удалось избежать длительных масштабных отключений в течение праздничных дней.

И пока жители Новосибирска и области активно проводили майские праздники, участвуя в массовых мероприятиях, смотря парад или встречаясь с близкими, энергетики приложили все усилия, чтобы праздник не омрачался длительными перерывами в электроснабжении.