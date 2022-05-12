Ситуация с проектным финансированием постепенно нормализуется

— По банковскому финансированию застройщиков есть сдвиги. Несколько банков после проведения совещаний приняли решение об открытии проектного финансирования по новым объектам. В частности, «Сбербанк», «Газпромбанк» и т. д., — сообщил редакции заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента, гендиректор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.

Он отметил, что застройщики уже начали строительство новых жилых домов на свои средства в расчете на получение проектного финансирования. Квартиры в этих домах начали приобретать люди. Но банки затягивали сроки вынесения решений.

— Может, мы (застройщики) продержимся еще 1-1,5 месяца. И все, — предупреждал Покровский. — На наш взгляд, то, что сейчас делают банки, — это необоснованное обогащение, за которое положена уголовная ответственность. А пострадают в итоге люди — покупатели жилья в новостройках. Обманутые дольщики на этот раз могут появиться не за счет действий строителей, а за счет решений банков.

Напомним, в апреле депутаты регионального парламента приняли обращение в адрес федерального Минстроя и правительства с просьбой помочь урегулировать ситуацию с банками. Они обращали внимание, что с 20 февраля застройщики не могут получить банковские кредиты в рамках проектного финансирования для строительства жилых домов.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей («НОСТРОЙ»), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко поясняет, что проблемы с проектным финансированием были актуальны именно для новых объектов. По тем, которые уже строятся, банку самому невыгодно затягивать процедуры, так как если дом не сдадут в срок, кредитор будет обязан вернуть покупателям средства с эскроу-счетов — и останется с недостроем.

— Приостановка согласования проектного финансирования по новым объектам была логична, так как льготная ипотека под 12% годовых не обеспечивала спрос на жилье. Продажи у застройщиков сократились, и банки ставили заградительные барьеры и условия: высокая доля собственных средств, в первоначальном взносе не учитывался земельный участок. В таких условиях невозможно взять кредит, даже если очень захочешь, — констатирует Федорченко. — Банки вели переговоры с застройщиками только для галочки.

Сейчас, по его словам, у некоторых застройщиков есть оптимизм, что новая цифра льготной ипотеки — 9% — даст прирост спроса.

— Я оценивают эти надежды скептически. В нынешних экономических условиях это слишком дорого. Есть надежда на дальнейшее снижение стоимости ипотеки параллельно со снижением ключевой ставки, — рассуждает Федорченко. — Проектов, готовых к запуску, у застройщиков сейчас много, но они ждут, чтобы «сошлись звезды»: и банки прокредитовали, и покупатели не побоялись заходить в проект.

Евгений Покровский также отмечает, что продажи, несмотря на возобновление проектного финансирования, у многих новосибирских компаний упали в несколько раз.

— Сегодня самая оптимальная ставка — от 4 до 6% годовых. Если ипотека снизится до этого уровня, то строительный рынок и смежные с ним оживут, — уверен собеседник редакции.

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