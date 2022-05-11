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«Делимобиль» оштрафовали за попытки вернуть просроченную задолженность с клиента

  • 11/05/2022, 19:05
новости Новосибирска
Коллекторской компании, которую каршеринг привлек к работе с клиентом, объявлено предостережение.

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области рассмотрели обращение пользователя сервиса каршеринга «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия»). В начале 2020 года мужчина взял в аренду Volkswagen Polo. С его слов в ДТП он не попадал и повреждений автомобилю не причинял. По завершении аренды, гражданин поставил автомобиль на стоянку и ушел. Через неделю автолюбитель получил уведомление о штрафе в размере 31 100 рублей. В тот же день служба безопасности сервиса «Делимобиль» предупредила его о том, что штраф необходимо оплатить в течение 2-3 дней.

— Чтобы выяснить причину выставленного счета, мужчина написал запрос в организацию и позвонил на «горячую линию», но вразумительного ответа он так и не получил. Известно только то, что на автомобиле появилось повреждение порога, которое зафиксировал следующий клиент каршеринга перед тем как взять его в аренду, —поясняют в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. —  Со слов гражданина, в целом он не против ответить за то, что действительно нарушил. Но организация по аренде автомобилей не объясняет это, а только выставляет требования. И не важно, что автомобиль стоял какое-то время на улице, причем на неохраняемой территории. За это время с ним могло произойти все что угодно.

В конце 2020 года мужчине вновь напомнили о его долге, причем в жесткой форме.

— Нарушения выражены в количественном направлении, во времени и в содержании самого сообщения. Отправителем использованы выражения и фразы, нарушающие требования законодательства. Было без угроз, но недобросовестно и неразумно, — говорит начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

В начале 2022 года этот же гражданин вновь обратился к приставам с жалобой на действия юрлица. По его словам ООО «Каршеринг Руссия» привлекло для взыскания задолженности иное юрлицо, которое состоит в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

— В действиях этого юрлица усматривались возможные признаки правонарушения. Обществу объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего правонарушения, — отметил Виктор Худяков.

После проведения соответствующей проверки, специалисты управления выявили ряд нарушений и составили протокол об административном правонарушении в отношении сервиса каршеринга ООО «Каршеринг Руссия». Заельцовский районный суд принял во внимание доводы надзорного органа, признал компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 000 рублей. Второму юрлицу объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего правонарушения.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска требует от кикшеринговых компаний арендовать места в городе под стоянки самокатов.

Фото пресс-службы УФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд каршеринг бизнес


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