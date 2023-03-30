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Энергетики и региональные производители электротехнической продукции обсудили перспективы сотрудничества

  • 30/03/2023, 09:00
В конце марта 2023 года прошел научно-технический совет (НТС) с участием руководителей технического блока группы компаний РЭС и ее филиалов, а также представителей региональных компаний-производителей электротехнической продукции, в т.ч. входящих в кластер «Цифровая энергетика».

энергетикаЭто особенно важно в рамках взятого в стране курса на импортозамещение и суверенизацию технологий.

Подобное мероприятие проводилось в компании впервые и собрало более 30 экспертов. В рамках двухдневной встречи участникам удалось обсудить актуальные вопросы технологического развития электроэнергетики, ознакомиться с новинками электротехнического оборудования, производимого на территории Новосибирской области.

Со своей стороны, энергетики рассказали о реализации цифровых проектов по автоматизации производственных процессов (СУПА, цифровая радиосвязь, Alarm — запатентованный сервис приема обращений потребителей) и развитии производственных площадок, где выпускаются корпуса КТПН.

Важной частью совета стал обмен реальным опытом и лучшими практиками. Производители рассказали об оборудовании, материалах и технологиях, которые были использованы в электросетях группы компаний, а технические директора предприятий и главные инженеры филиалов сетевых организаций поделились впечатлениями о результатах их опытно-промышленной эксплуатации.

После официальной пленарной части участники совета перешли от теоретических выкладок и докладов к практическому ознакомлению с оборудованием и технологиями в современном электросетевом комплексе Новосибирской области. Делегация экспертов посетила объекты АО «РЭС» — подстанцию 110 кВ «Центральная», реконструкция которой завершилась в 2021 году и была выполнена с применением передовых технологий, и современный диспетчерский щит с видеостеной в Новосибирском районе, который был введен в эксплуатацию чуть больше года назад. Кроме того, состоялась экскурсия на производственную площадку одного из предприятий кластера «Цифровая энергетика».

В целом, НТС позволил профессиональному сообществу обсудить максимально широкий круг вопросов технологического развития электросетевого комплекса региона. Каждой из сторон мероприятие было полезно: энергетики из разных районов области выработали унифицированный подход к выбору электротехнического оборудования, позволяющий обеспечить высокий уровень надежности в электросетях вне зависимости от территориальных особенностей, а производители получили ценные сведения о реальном опыте эксплуатации своего оборудования в суровых сибирских условиях и возможностях для качественного роста технических характеристик.

Все участники сошлись во мнении, что НТС стал эффективной площадкой взаимодействия энергетиков и производителей, поэтому было принято решение сделать это мероприятия регулярным. Это позволит быть в курсе самых передовых технологий и новаторских разработок, а также актуализировать опыт промышленной эксплуатации внедряемых решений.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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