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С Владимира Наумова и Михаила Космынина сняли все обвинения

  • 29/03/2023, 20:30
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С Владимира Наумова и Михаила Космынина сняли все обвинения
Девелопер и чиновник теперь могут претендовать на возмещение ущерба, связанного с уголовным преследованием.

Следственный комитет снял подозрения с совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции. На данный момент все обвинения с девелопера сняты, дело, возбужденное против Владимира Наумова закрыто.

Напомним, ГК «Дом-Строй» строит дома бизнес- и премиум- класса. Среди реализованных проектов застройщика: ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого, ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома, La Grande возле Нарымского сквера и Richmond Residence на Кирова. Сейчас группа компаний строит городские резиденции «Прованс» рядом с Нарымским сквером, продолжая французскую историю комплекса «La Grande» и опережая все технические сроки, а также готовится к строительству комплекса, который разместится в районе улицы Горской.

с застройщика и чиновника сняли обвинения

Стоит отметить, что в документе также говорится о том, что обвинения сняты с экс-руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаила Космынина. Так же в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Следственный комитет признал за Владимиром Наумовым и Михаилом Космыниным права на реабилитацию и возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

 

Ранее редакция сообщала, что экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко из бюджета возместят расходы, потраченные на адвокатов и реабилитацию. 

Фото с сайта «Регионального делового клуба строителей»

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : С Владимира Наумова и Михаила Космынина сняли все обвинения


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