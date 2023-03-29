С Владимира Наумова и Михаила Космынина сняли все обвинения

Следственный комитет снял подозрения с совладельца новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции. На данный момент все обвинения с девелопера сняты, дело, возбужденное против Владимира Наумова закрыто.

Напомним, ГК «Дом-Строй» строит дома бизнес- и премиум- класса. Среди реализованных проектов застройщика: ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого, ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома, La Grande возле Нарымского сквера и Richmond Residence на Кирова. Сейчас группа компаний строит городские резиденции «Прованс» рядом с Нарымским сквером, продолжая французскую историю комплекса «La Grande» и опережая все технические сроки, а также готовится к строительству комплекса, который разместится в районе улицы Горской.

Стоит отметить, что в документе также говорится о том, что обвинения сняты с экс-руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаила Космынина. Так же в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Следственный комитет признал за Владимиром Наумовым и Михаилом Космыниным права на реабилитацию и возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Ранее редакция сообщала, что экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко из бюджета возместят расходы, потраченные на адвокатов и реабилитацию.