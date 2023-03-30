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Губернатор Омской области ушел в отставку

  • 30/03/2023, 09:14
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Губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Виталий Хоценко.

Бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков подал в отставку с поста губернатора Омской области. Его прошение об уходе уже подписал президент Владимир Путин. Об этом говорится на сайте президента России.

Бурков перешел из Госдумы на губернаторский пост в 2017 году в статусе временно исполняющего обязанности, в 2018 году выиграл выборы в регионе. Осенью в Омской области состоится очередное голосование по выборам главы региона. Временно исполнять обязанности губернатора назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко, сообщает пресс-служба Кремля. На сайте президента опубликован текст указа.

— В связи с заявлением губернатора Омской области Буркова А. Л. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» постановляю:

  1. Принять отставку губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию.
  2. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, — сказано в указе.

Досрочные выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на секретаря избирательной комиссии Омской области Александра Христолюбова.

Александра Буркова в ближайшее время ждет новое назначение. Это следует из его прощального обращения на личной странице во «ВКонтакте».

— Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина, — написал Александр Бурков. — Уверен, что фундамент, который нам с вами удалось заложить за прошедшие пять лет, послужит дальнейшему развитию Омской области. Готов оказывать помощь и содействие новому руководству региона.

 

Ранее редакция сообщала о том, что омские предприятие переориентировались на Восток.

Фото с сайта правительства Омской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Омская область

Теги : отставка Буркова временно исполняющим обязанности


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