Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»

В пригороде Новосибирска, в поселке Садовый, завершилось строительство электросетей для экоквартала «Среда». В рамках контракта на технологическое присоединение данного комплекса энергетики проложили более километра кабельных линий и установили новую двухтрансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА. На реализацию этих работ компания выделила свыше 9 миллионов рублей.

На сегодняшний день выполнены все ключевые этапы подключения объекта к электросетям, осталось лишь закончить работы по благоустройству. Общая присоединяемая мощность квартала составит 601 кВт.

«Россети Новосибирск», выступая системообразующей сетевой организацией региона, занимается технологическим подключением не только жилых зданий, но и объектов социальной значимости, медицинских учреждений, промышленных и аграрных предприятий, а также объектов культуры, спорта и туризма. Множество проектов компании реализуется в рамках государственных и национальных программ.