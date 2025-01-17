Суперджет не долетел до Новосибирска из-за технической неисправности

14 января в красноярском аэропорту Емельяново произошло неприятное событие с самолетом RRJ-95, который должен был отправиться в Новосибирск.
— В 18 часов 10 минут по московскому времени возврат на стоянку с места запуска по технической причине, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
Причина и характер неисправности неизвестны.
RRJ-95 — это обозначение самолёта Сухой Суперджет 100, которое он получил в сертификате типа. Во время разработки он был известен как Russian Regional Jet (RRJ), что означает «российский региональный самолёт». В рамках проекта были созданы три версии: RRJ-60, RRJ-75 и RRJ-95.
Напомним, что новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что она не накормила 150 пассажиров, перелёт которых занял более пяти часов. Штраф составил 30 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей. 11 авиамаршрутов свяжут 157 населенных пунктов округа.
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