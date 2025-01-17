Молодые новосибирцы ищут кумиров среди зарубежных звезд

Новосибирцев в возрасте от 14 до 25 лет вдохновляют на карьерные достижения артисты, предприниматели и ученые. Об этом рассказали аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru, которые совместно со специалистами сообщества предпринимателей CLUB 500 опросили горожан из этого возрастного диапазона.

— Больше половины молодых новосибирцев регулярно ищут дополнительные источники мотивации и примеры для подражания во внешних источниках (65%), в целом по стране этот показатель — 55%. Молодежи нужны кумиры, чтобы повысить уверенность в себе (60%), завершить сложную задачу (47%), распланировать будущее (45%), получить силы для повседневных дел (36%) и закончить крупный проект (22%), — поделились аналитики.

Основными источниками информации для молодых новосибирцев является обмен опытом с коллегами и друзьями (64%), а также видео и мотивирующие выступления (62%). Помимо этого, они общаются с единомышленниками в социальных сетях, смотрят интервью и лекции известных личностей (по 50%), 34% слушают подкасты и аудиокниги, 26% читают биографические книги и статьи, а еще 22% участвуют в семинарах и конференциях.

Больше половины новосибирской молодежи вдохновляют творческие личности. Почти треть из них своим кумиром считают Джонни Деппа, 23% назвали Эминем, еще по 20% —Киану Ривз и Леди Гага. Роберт Дауни-младший, Райан Гослинг и Леонардо Ди Каприо получили по 18% от новосибирцев.

Ученые мотивируют на свершения 41% новосибирцев. При этом большинство юных горожан назвали имя Стивена Хокинга (59%), 24% Станислава Дробышевского. Далее следуют Григорий Перельман (16%), Владимир Сурдин (14%) и Лоуренс Краусс (11%).

Успешные предприниматели являются кумирами для 29% молодых новосибирцев. И в этой категории лидируют Илон Маск (74%) и Павел Дуров (61%). Далее следуют Стив Джобс (50%), Билл Гейтс (32%), Марк Цукерберг (32%), Джефф Безос (26%). Общероссийский топ: Павел Дуров (62%), Илон Маск (60%) и Стив Джобс (49%).

Еще 18% опрошенных из Новосибирской области получают мотивацию от спортсменов. Так, и в число авторитетов вошли Криштиану Роналду (37%), Хабиб Нурмагомедов (27%), Лионель Месси (25%), Майкл Джордан и Фёдор Емельяненко (по 24%).

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