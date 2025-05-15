Энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии

С 13 по 15 мая 2025 года в компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») был проведен финальный этап ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников, занимающихся вопросами снижения потерь электроэнергии в филиалах организации. Состязание, по традиции, включало два этапа: теоретический, представленный в виде теста, и практический, где участники демонстрировали навыки использования измерительных приборов.

В финале приняли участие несколько десятков специалистов-энергетиков, объединенных в восемь команд, представляющих разные районы Новосибирской области. Они соревновались в рамках 10 различных заданий, включающих: выявление и пресечение фактов неучтенного потребления, замену и инспектирование приборов учета, работу с устройством «Энергомонитор» и анализ векторных диаграмм, внесение информации в специализированные системы и программное обеспечение, оформление документации и проверку ее правильности, знание правил охраны труда и технологического присоединения к электросетям, а также порядок взаимодействия с потребителями.

Соревнования предусматривали как индивидуальные, так и командные испытания, где участники могли проявить не только профессиональные навыки, но и умение эффективно работать в команде, оперативно принимать решения и аргументированно их отстаивать. В частности, конкурс капитанов, в роли которых выступали руководители подразделений по снижению потерь, был направлен на демонстрацию управленческих навыков – анализ баланса электроэнергии на участке сети с аномально высокими потерями и разработку мер по их сокращению.

По результатам конкурса первое место в командном зачете заняла команда филиала «Карасукские электрические сети», неоднократно входившая в число призеров. Второе и третье места заняли команды из Черепанова и Барабинска соответственно, подтвердившие свой высокий уровень профессионализма, повторив успех прошлого года.

На торжественной церемонии награждения заместитель генерального директора «Россети Новосибирск» Дмитрий Зверков вручил победителям и призерам ценные подарки, дипломы и грамоты.

Данный конкурс подчеркнул важность работы по снижению потерь электроэнергии и внедрению современных методов учета, поскольку успешное решение этих задач напрямую влияет на качество и надежность энергоснабжения потребителей в регионе.