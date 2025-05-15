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Темпы посевной кампании превышают прошлогодние показатели в НСО

  • 15/05/2025, 17:55
Темпы посевной кампании превышают прошлогодние показатели в НСО
В частности, на сегодняшний день засеяно 417,4 тыс. га, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было засеяно 271,8 тыс. га

В регионе стартовал посев яровых культур в последней декаде апреля. В настоящее время сельскохозяйственные производители всех муниципальных образований приступили к работе. Ход и качество посевной кампании в одном из хозяйств Черепановского района проверил заместитель председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что посевная кампания в этом году началась раньше, чем в прошлом, и проводится с опережением графика. На сегодняшний день засеяно 417,4 тыс. га, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было засеяно 271,8 тыс. га. Продолжается политика импортозамещения и укрепления продовольственной независимости страны: доля семян российской селекции составляет 82%. Семеноводческие хозяйства региона готовы к реализации 20,4 тыс. тонн семян сельхозкультур, произведенных на территории Российской Федерации, включая Новосибирскую область.

Современные достижения селекции, налаженная система семеноводства и уникальные агротехнологии позволяют предприятиям производить продукцию стабильно высокого качества. Вопросами обновления и замены сортов в Новосибирской области занимаются 18 семеноводческих хозяйств, ежегодно производящих от 60 до 80 тысяч тонн семян высших категорий различных сельскохозяйственных культур (зерновые, бобовые, масличные, кормовые травы, овощи). Этого объема достаточно для полного обеспечения потребностей Новосибирской области, а также для реализации в соседние регионы.

Региональные аграрии продолжают закупать сельскохозяйственную технику умеренными темпами. С начала года предприятиями было приобретено 193 единицы техники. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной правительством региона, аграриям компенсируют часть затрат на приобретение и обслуживание техники и оборудования.

Трактор российского производства

Министр сельского хозяйства региона отметил, что современная посевная техника отличается инновационными решениями. Например, высокоточные сеялки с автоматической регулировкой нормы высева обеспечивают равномерное распределение семян, что значительно повышает урожайность. Тракторы российского производства оснащены системами автоматического подруливания на базе отечественных технологий ГЛОНАСС, что позволяет минимизировать человеческий фактор и оптимизировать работу в поле. В Новосибирской области постепенно внедряются беспилотные авиационные технологии для мониторинга и опрыскивания полей.

Новосибирская область также участвует в реализации мелиоративных мероприятий. В период с 2020 по 2024 годы сельскохозяйственными производителями региона реализован 61 проект по проведению культуртехнических мероприятий, что позволило вернуть в сельскохозяйственный оборот 58,1 тыс. га земель. В 2024-2025 годах планируется вернуть в оборот еще 11,1 тыс. га залежных земель.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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