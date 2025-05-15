В Новосибирской области резко подскочили цены на репелленты от клещей

Цены на репелленты в Новосибирской области увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом. Рост спроса произошел в начале сезона активности клещей. В апреле–мае 2025 года в регионе средняя цена на эти товары составила 215 рублей, что на 33 рубля выше среднего по стране. Спрос вырос на 15%, констатировали аналитики финтех-компании Юmoney.
Роспотребнадзор по Новосибирской области сообщает, что за 19-ю неделю 2025 года зарегистрировано 755 случаев укусов клещей, что в сумме с предыдущими обращениями составляет 1911 укусов с начала эпидемиологического сезона. Для сравнения, на начало мая 2024 года, с момента официального старта сезона, в медицинские учреждения области обратились всего 347 человек из-за укусов клещей.
По данным опроса Юmoney, в целом по стране треть россиян тратят на средства от насекомых до 1000 рублей за сезон, 14% — до 5 тысяч рублей. Только 5% опрошенных расходуют более 10 тысяч рублей. При этом 25% не покупают репелленты вообще.
В Башкортостане и Ленинградской области репелленты подорожали сильнее всего.
Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на сыр и кофе ускорили инфляцию в Новосибирской области. А рост ставок по автокредитам — сдерживал.
Источник фото: Freepik / Автор — erik-karits-2093459
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