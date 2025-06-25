Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске

В середине июня в одном из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Первомайского района Новосибирска произошел сбой в электроснабжении. Руководство СНТ возложило вину на энергетиков, однако, компания «Россети Новосибирск» заявила, что данная проблема не входит в зону ответственности сетевой организации.

В день обращения жителей СНТ по поводу внезапного отключения электроэнергии никаких аварийных ситуаций в сетях энергокомпании зарегистрировано не было. По предварительным данным, вышедший из строя трансформатор является собственностью товарищества, как и все электросети на его территории. Этот факт подтверждается документами о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Согласно действующему законодательству (ст. 210 ГК РФ), ответственность за состояние и эксплуатацию электросетевых объектов несет их владелец – в данном случае СНТ. Товарищество обязано поддерживать сети в исправном состоянии и финансировать необходимые мероприятия за счет членских взносов. Однако в течение длительного времени правление не обеспечивало надлежащее содержание и эксплуатацию сети, что привело к ухудшению ситуации.

К неудовлетворительному техническому состоянию электросетевой инфраструктуры привело и самовольное подключение к сетям. По информации энергетиков, СНТ без согласования с сетевой организацией осуществило технологическое присоединение более 700 земельных участков с нарушением установленного порядка. Данные действия правления нарушили стабильность электроснабжения в товариществе.

По вопросам подключения участков к электросетям некоторые собственники обратились напрямую в компанию. Специалисты выполнили необходимые расчеты, на основании которых пропускная способность сетей СНТ позволяла осуществить подключение обратившихся заявителей. При этом сетевая организация не использовала существующую мощность трансформаторной подстанции, принадлежащей СНТ. Новые мощности были выделены для новых потребителей с центра питания.

Энергетики напоминают, что согласно правилам технологического присоединения к электрическим сетям (Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.), садовые товарищества не вправе препятствовать подключению к сетям. Соответственно, использование инфраструктуры СНТ при подключении предусмотрено законодательно. Строительство дополнительных сетей при наличии существующих является необоснованным из-за отсутствия технологических коридоров, увеличения охранных зон и создания препятствий для использования земельных участков.

Таким образом, аварийная ситуация на объектах СНТ вызвана, прежде всего, действиями самого товарищества: ненадлежащей эксплуатацией сетей и массовым несанкционированным подключением новых потребителей. Наряду с этим, руководство СНТ пытается манипулировать общественным мнением, то признавая, то отрицая свое право собственности на электросети.

Компания неоднократно заявляла о готовности принять сети СНТ на свой баланс после приведения их в соответствие с нормативно-технической документацией. Однако правлению СНТ, видимо, было выгоднее привлекать внимание общественности, чем выполнять свои прямые обязанности по обслуживанию сетей.

Подобные случаи не являются редкостью. Во многих СНТ и ДНТ электросети не обслуживаются должным образом, что негативно сказывается на надежности электроснабжения.