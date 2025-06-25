Рекламодателям

Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж

  • 25/06/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж
В Госдуме прошла встреча с пострадавшими от недобросовестных застройщиков частных домов

Обманутые дольщики ИЖС из 24 регионов России, в том числе и Новосибирской области, приняли участие в обсуждении своей проблемы с представителями Банка России, Минстроя РФ, Минфина РФ и МВД. Инициатором встречи выступил зампредседателя Строительного комитета Госдумы РФ Александр Аксененко. Он уже на протяжении долгого времени занимается этой проблемой.

По словам парламентария, важно найти решение, с помощью которого решатся проблемы не только будущих застройщиков через эскроу-счета, но и тех, кто уже попал в сложную ситуацию.

— Мы предлагаем в первую очередь «рекомендации ЦБ» сделать обязательными для всех банков, по которым есть заявки от пострадавших. Сейчас эти рекомендации абсолютно не исполняются, — говорит Аксёненко.

Он добавил, что пострадавшие предложили ввести в ИЖС систему чарджбека (от англ. chargeback, возвратный платеж) ― процедуры, когда оспаривается транзакция по банковской карте. Крайне важно и то, чтобы банки не поднимали процент по ипотеке со льготного до общего (сейчас это, как правило, предусмотрено ипотечными договорами в случае, если дом не построен в определенный срок), уверен Аксёненко.

Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж

По словам главы Всероссийской инициативной группы граждан, пострадавших при строительстве ИЖС Дарьи Елисеевой, официального реестра обманутых заказчиков ИЖС нет. Кроме того, данные по количеству обманутых дольщиках разнятся.

— Инициативная группа владеет данными 5000 пострадавших, мы говорим о 213 юрлицах в 44 регионах, чья деятельность имеет признаки системного обмана. Минстрой называет 10 800 обманутых заказчиков, но в действительности цифра может еще целый год расти, поскольку обязательные эскроу-счета появились только в марте. А это значит, что даже по тем мошенникам, которые уже находятся под следствием, могут появляться новые заявления, — отметила она.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон считает, что одна из трудностей в вопросе с обманутыми дольщиками в ИЖС заключается в том, что эта отрасль до сих пор не была урегулирована. Как результат ― множество возможностей для обмана и серых схем.

Напомним, 21 июня у театра «Глобус» в Новосибирске на согласованный митинг вышли обманутые дольщики компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз». Люди остались без жилья, потому что застройщики остановили строительство индивидуальных жилых домов. В марте Центробанк отказался предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от недобросовестных подрядчиков покупателям ИЖС. Регулятор отметил, что не может вмешиваться в «собственные бизнес-процессы банков», а потому «наказать» их за работу с ненадежными застройщиками не компетентен. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца 2025 года в Новосибирской области объем выданных ипотечных кредитов на строительство и приобретение индивидуального жилого дома (ИЖС) сократился в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Сокращается в регионе и общая площадь жилого пространства в частных домах. Так, по сравнению с первым кварталом 2024 года средняя квадратура ИЖС уменьшилась на 33,63 кв.м. При этом приобрести землю под ИЖС в Новосибирской области стало проблематичнее.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ пролило запрет на начисление штрафов для застройщиков за несданные вовремя дома до конца 2025 года.

Автор фото: Андрей Сегеда

36

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : обманутые дольшики ИЖС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Павел Федотов, основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio

Павел Федотов: Чтобы зарабатывать деньги на соцсетях, нужно быть умнее

В перспективе экспертам и компаниям придется сильно заморачиваться, чтобы выделиться в постоянно растущем многообразии контента
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж
25/06/25 15:00
Власть Недвижимость Общество
В приюте под Новосибирском планируют создать условия для погребения животных
25/06/25 14:00
Власть Общество
Только одна компания в Новосибирске получит субсидию за контейнерную площадку
25/06/25 13:00
Бизнес Власть Город
Дропперы похитили у жителей Новосибирска 12 млн рублей
25/06/25 12:00
Общество Право&Порядок
Около 32 тысяч новосибирцев приняли участие в технологической конференции
25/06/25 11:15
Бизнес
Американский бренд одежды зарегистрировал товарный знак в России
25/06/25 11:00
Бизнес
Андрей Ганган: Экономика России выходит из перегрева
25/06/25 9:00
Бизнес Финансы
Театральный фестиваль в Новосибирске закрыла японская версия романа Достоевского
24/06/25 19:00
Культура Общество
Новосибирцы не отказываются от кредитов, несмотря на высокие ставки
24/06/25 18:30
Бизнес Финансы
Жители Новосибирска считают архитектуру города непривлекательной для туристов
24/06/25 18:01
Бизнес Город
Вечером в День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички
24/06/25 17:00
Общество
Застройщики Новосибирска сократили вывод новых проектов почти на 50%
24/06/25 16:30
Бизнес Недвижимость
В Госдуме предложили удлинить новогодние праздники в России до 12 дней
24/06/25 16:00
Общество
Вагоны сошли с рельсов у разреза «Богатырь» в Новосибирской области
24/06/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
«Я рядом»: психолог дал рекомендации родителям для поддержки детей, не сдавших ЕГЭ
24/06/25 15:00
Общество
ПМЭФ-2025: билайн и Инфомаксимум подписали соглашение о развитии генеративного ИИ
24/06/25 14:23
Бизнес Технологии
Энергетики Новосибирской области готовятся к новому удару стихии
24/06/25 14:00
Общество
билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня
24/06/25 13:42
Бизнес Технологии
Арендатору пескобазы в Новосибирске не удалось отменить решение мэрии
24/06/25 13:00
Бизнес Власть
Более 83 тысяч детей отдыхают в лагерях Новосибирской области летом 2025
24/06/25 12:35
Власть
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности