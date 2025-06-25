Новосибирские обманутые дольщики в ИЖС предложили ввести возвратный платеж

Обманутые дольщики ИЖС из 24 регионов России, в том числе и Новосибирской области, приняли участие в обсуждении своей проблемы с представителями Банка России, Минстроя РФ, Минфина РФ и МВД. Инициатором встречи выступил зампредседателя Строительного комитета Госдумы РФ Александр Аксененко. Он уже на протяжении долгого времени занимается этой проблемой.

По словам парламентария, важно найти решение, с помощью которого решатся проблемы не только будущих застройщиков через эскроу-счета, но и тех, кто уже попал в сложную ситуацию.

— Мы предлагаем в первую очередь «рекомендации ЦБ» сделать обязательными для всех банков, по которым есть заявки от пострадавших. Сейчас эти рекомендации абсолютно не исполняются, — говорит Аксёненко.

Он добавил, что пострадавшие предложили ввести в ИЖС систему чарджбека (от англ. chargeback, возвратный платеж) ― процедуры, когда оспаривается транзакция по банковской карте. Крайне важно и то, чтобы банки не поднимали процент по ипотеке со льготного до общего (сейчас это, как правило, предусмотрено ипотечными договорами в случае, если дом не построен в определенный срок), уверен Аксёненко.

По словам главы Всероссийской инициативной группы граждан, пострадавших при строительстве ИЖС Дарьи Елисеевой, официального реестра обманутых заказчиков ИЖС нет. Кроме того, данные по количеству обманутых дольщиках разнятся.

— Инициативная группа владеет данными 5000 пострадавших, мы говорим о 213 юрлицах в 44 регионах, чья деятельность имеет признаки системного обмана. Минстрой называет 10 800 обманутых заказчиков, но в действительности цифра может еще целый год расти, поскольку обязательные эскроу-счета появились только в марте. А это значит, что даже по тем мошенникам, которые уже находятся под следствием, могут появляться новые заявления, — отметила она.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон считает, что одна из трудностей в вопросе с обманутыми дольщиками в ИЖС заключается в том, что эта отрасль до сих пор не была урегулирована. Как результат ― множество возможностей для обмана и серых схем.

Напомним, 21 июня у театра «Глобус» в Новосибирске на согласованный митинг вышли обманутые дольщики компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз». Люди остались без жилья, потому что застройщики остановили строительство индивидуальных жилых домов. В марте Центробанк отказался предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от недобросовестных подрядчиков покупателям ИЖС. Регулятор отметил, что не может вмешиваться в «собственные бизнес-процессы банков», а потому «наказать» их за работу с ненадежными застройщиками не компетентен. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о мошеннических действиях застройщика.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца 2025 года в Новосибирской области объем выданных ипотечных кредитов на строительство и приобретение индивидуального жилого дома (ИЖС) сократился в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Сокращается в регионе и общая площадь жилого пространства в частных домах. Так, по сравнению с первым кварталом 2024 года средняя квадратура ИЖС уменьшилась на 33,63 кв.м. При этом приобрести землю под ИЖС в Новосибирской области стало проблематичнее.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ пролило запрет на начисление штрафов для застройщиков за несданные вовремя дома до конца 2025 года.