Впервые за пять лет процентная ставка по ипотеке в Новосибирске начала снижаться

В Новосибирской области впервые за 5 лет соотношение ежемесячных платежей по рыночной ипотеке к арендным ставкам начало снижаться.

С декабря 2019 по декабрь 2024 года ипотечные платежи росли втрое быстрее аренды.

— Цена аренды двухкомнатной квартиры в Новосибирске выросла на 105% — с 19,2 тыс. рублей в месяц до 39,3 тыс. рублей. Ипотечный платеж за двухкомнатную квартиру увеличился на 510% — с 21,6 тыс. рублей в месяц до 131,8 тыс. рублей. Это сделало экономически бессмысленной стандартную рыночную ипотеку, — констатирует аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По его наблюдениям, после того, как Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 20%, средневзвешенная ипотечная ставка упала с 29,36% до 25,01% за полгода. Как результат, ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру стоимостью 7,839 млн рублей (при первоначальном взносе 30 %) сократился на 14,7% (со 134 327 до 114 548 рублей).

— Это снижение не сделало рыночную ипотеку привлекательной. Аренда по-прежнему выгоднее ипотеки в три раза, но пик пройден, и вектор движения изменился,— уверен аналитик.

По его подсчетам, рыночная ипотека сможет стать значимым инструментом продаж лишь при снижении ключевой ставки до 12%.

Напомним, в 2025 году объем просроченной задолженности по ипотеке в Новосибирской области вырос на 79%. По данным коллекторского агентства «Долговой Консультант», на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 – 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что по рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть (переплата составит от 536% до 568%). При получении кредита по семейной ипотеке суммарная переплата за весь период кредитования составляет 93%, то есть, заемщики выплачивают стоимость двух квартир.