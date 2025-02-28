Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс

Специалисты энергетической компании завершили все необходимые работы для подключения к электросетям производственных корпусов крупного российского производителя ограждающих конструкций DoorHan, расположенного в Криводановском районе Новосибирской области. К электроснабжению подключены два завода общей площадью 30 000 квадратных метров.

Для обеспечения электроэнергией промышленных площадок работники «Россети Новосибирск» установили новые ячейки 10 кВ на двух подстанциях 110 кВ – «Животноводческая» и «Юрьевская», а также внедрили передовые системы учета электроэнергии. Общая мощность подключения составила около 10 МВт.

Создание новой энергетической инфраструктуры для масштабного предприятия не только обеспечивает текущие потребности производства, но и способствует дальнейшему развитию и модернизации. Подобные проекты положительно влияют на социально-экономическое развитие Новосибирской области, в частности, благодаря созданию новых рабочих мест.