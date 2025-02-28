Бастрыкин взял на контроль проверку скотомогильника в деревне под Новосибирском

Вблизи села Алексеевка Толмачёвского сельсовета в Новосибирской области возникла серьёзная проблема, связанная с незаконным захоронением животных.

Местные жители обратили внимание на то, что у их населённого пункта образовался настоящий скотомогильник, состоящий из шкур и органов животных. По их мнению, этот могильник создают мигранты.

Сельчане неоднократно обращались за помощью в правоохранительные органы, администрацию сельсовета и прокуратуру, но до сих пор не получили никакой реакции.

Кроме того, один из жителей сообщил о поступающих угрозах в адрес тех, кто выражает недовольство ситуацией. Это вызывает ещё большее беспокойство среди местного населения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства в деревне. По результатам проверки будет представлен доклад.

— В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении СКР.

Стоит отметить, что ранее в интервью с редакцией Infopro54 экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин предупреждал о последствиях ликвидации официальной сети скотомогильников в регионе. Он отмечал, что тема захоронения биологических отходов наиболее актуальна для сельских жителей. В хозяйствах новосибирцев содержатся несколько десятков тысяч коров, овец, птица, а также домашние животные.

— Никто из сельских жителей не поедет сдавать умершую собачку или отходы забитых животных за десятки километров на полигон ТКО или на специализированное предприятие. В лучшем случае люди договорятся с котельной и сожгут эти отходы, хотя это неправильно. Но практика показывает, что большая часть таких отходов будет выброшена в ближайший лес, — подчеркивал он.

Напомним, в 2024 году несанкционированное размещение трупов животных было выявлено вблизи поселка Сосновка и их складирование в селе Ярково.

В Новосибирске жители также сталкиваются с проблемами утилизации биологических отходов в виде различных останков животных. Так минувшим летом на новосибирцы жаловались на то, что в мусорных баках нашли головы коров, а также потроха других сельхозживотных. В СМИ также появлялась информация о том, что в кладбище превратился берег озера на МЖК в Новосибирске. Повсюду валялись кости, шкуры и головы крупного рогатого скота. Представители компании- регоператора сообщали, что такие отходы на свалку вывозить не имеют права.

Ранее редакция сообщала о том, что биологические отходы предлагают захоранивать на полигонах в Новосибирской области. Кроме того, в регионе хотят создать систему сборки и доставки на утилизацию биоматериалов, образующихся в хозяйствах у граждан.