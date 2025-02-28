Мэрия Новосибирска подала в суд на застройщика

Мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд Новосибирска с иском к компании ООО «Горизонт». На сайте суда информации о деталях иска нет. Однако, муниципалитет объяснил его в официальном пресс-релизе.

Судя по сообщению, мэрия хочет через суд признать отсутствующим право собственности компании на незавершенные строительством объекты, которые находятся в границах особо охраняемой природной территории — лесном парке «Заельцовский бор». В муниципалитете заявили, что объекты на этом земельном участке возведены с нарушением норм градостроительного законодательства, а также напомнили, что Заельцовский бор с 2023 года является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

— Использование земельного участка, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно вестись с учетом режима особой охраны такой территории — такова позиция мэрии по данному исковому заявлению, — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее суд удовлетворил требование мэрии о расторжении заключенного с ООО «Союз» договора аренды земельного участка.

В пресс-службе компании ООО «Сибирские жилые кварталы» (Входит в группу компаний с ООО «Горизонт». — Ред.) в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что не в первый раз удивлены действиями муниципальной и региональной властей, которые в вопросе ООПТ действуют, мягко говоря, непоследовательно и несогласованно.

— Ранее мэрия и правительство оспорили наши планы по строительству школы на соседнем участке, ссылаясь на то, что базу отдыха в хозяйственной зоне ООПТ строить можно, а объект образования — нет. Теперь, получается, и базу строить тоже как будто нельзя, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Как уточнили в компании, в пользу законности ее позиции говорят такие факты:

Во-первых, «Горизонт» приобрел участок с незавершенными объектами в 2019 году — еще до создания ООПТ, и разрешения на строительство этих объектов выдавались также до появления у властей идеи создания ООПТ.

Во-вторых, эти объекты — часть незавершенной базы отдыха, а строительство таких объектов в ООПТ разрешено постановлением правительства Новосибирской области об ООПТ.

В-третьих, компания регулярно оплачивает мэрии арендную плату за использование земельного участка.

— Как следствие — нам совершенно непонятно, на каких основаниях мэрия планирует оспаривать наши права на незавершенные объекты строительства, которые возводятся в соответствии с законом. Отметим, что всё это происходит на фоне попыток руководства региона стимулировать строительство туристической инфраструктуры — власти даже собираются компенсировать часть средств, вложенных инвестором в такие проекты, — отмечается в комментарии пресс-службы компании ООО «Сибирские жилые кварталы».

По данным сервиса Контур Фокус, собственником компаний ООО «Сибирские жилые кварталы», ООО «Горизонт» является Павел Шутов. Компания возводит в Новосибирске эко-квартал Flora&Fauna.

Ранее редакция сообщала о том, что закон об ООПТ ухудшает инвестиционный климат Новосибирска.