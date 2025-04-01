Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»

В марте энергетическая компания завершила прокладку электросетей для жилого комплекса «Сосновый бор», расположенного в окрестностях Новосибирска. Для гарантированного электроснабжения трех многоэтажных домов (18 этажей), возводимых в рамках шестой-десятой очередей строительства, специалисты из «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провели работы по прокладке свыше 700 метров кабельных линий и осуществили монтаж новой подстанции с двумя трансформаторами. Инвестиции компании в данный проект превысили 20 миллионов рублей.

Суммарная подключаемая мощность строящейся части жилого квартала составит более одного мегаватта.

Подобные проекты являются лишь частью масштабной работы по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением объектов жилищного строительства. Компания, как ключевая сетевая организация в регионе, также предоставляет услуги технологического присоединения для социально важных объектов, включая медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, а также объекты туристической, культурной и спортивной инфраструктуры. Значительная часть этих проектов реализуется в рамках государственных и национальных программ.