Крупные микрофинансовые организации продолжают создавать экосистемы

— Продолжается консолидация рынка за счет ухода более мелких игроков, не выдерживающих регуляторного давления, и захвата их аудитории более крупными компаниями.

Крупные компании, чтобы повысить устойчивость бизнеса и более эффективно адаптироваться к результатам трансформационных процессов, разрабатывают полноценные экосистемы, в том числе через создание дочерних компаний, которые фокусируются на новых продуктах или работают в смежных областях бизнеса. По такому пути пошли и мы: в 2023-2024 годах к МФК «Лайм-Займ» присоединились дочерние организации: МКК «Онлайнер» (онлайн-сервис автозаймов Caranga), ПКО «Интел Коллект» (досудебное и судебное взыскание задолженности), Credit Data (аккредитованная IT-компания, предлагающая инновационные IT-решения для компаний финансовой отрасли), и в 2025 году мы объявили о создании группы компаний Lime Credit Group.

Мы, как и в предыдущие несколько лет, наблюдаем консолидацию аудитории банков и МФО, которая происходит вследствие ужесточения регуляторных условий со стороны Банка России, вынуждающего банковские организации пересматривать риск-политики и больше отказывать в кредитах. Соответственно, в МФО растет доля пост-банковских клиентов, которые отличаются более высокой платежной дисциплиной. Это в том числе влияет на общерыночный рост спроса на длинные займы, которые из-за доступности более крупных сумм на срок до года и наличия графика аннуитетных платежей очень похожи на классические банковские продукты. Для нас это положительный тренд, поскольку мы фокусируемся на Installment-займах с 2017 года.

Фото предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков