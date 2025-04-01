Рекламодателям

Кардиолог Покушалов оценил риск распространения «болезни X» из провинции Кванго

  • 01/04/2025, 09:50
Доктор Евгений Покушалов оценивает риск распространения болезни из Конго
Риск распространения в России «болезни Х», унесшей жизни многих жителей ДР Конго, является низким, но не нулевым

К такому мнению склоняется профессор, доктор медицинских наук Евгений Покушалов. Он подчеркнул, что среди многообразных патологий сердца немалую долю занимают заболевания, возникающие вследствие негативного воздействия инфекционных агентов. С учетом активного развития туров в страны Африки россияне могут не только заболеть на отдыхе распространенными на этом материке болезнями, но и выступать их переносчиками, завозить в регионы РФ.

История вопроса

Не успело человечество прийти в себя после пандемии коронавируса COVID-19, как мир всколыхнула новая угроза — в этот раз исходящая из Африки. Заявление о вспышке неизвестной смертоносной «болезни Х» в Демократической Республике Конго (ДРК) в декабре прошлого года распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как выяснилось, летальные случаи были зафиксированы в провинции Кванго еще в октябре 2024 года, где за очень короткое время неопознанный вирус лишил жизни, по некоторым данным, более 140 человек.

Реакция России

В Роспотребнадзоре заявили, что взяли ситуацию на контроль и готовы принять меры в случае распространения инфекции за пределы региона. Однако настораживает, что специалисты до сих пор не смогли назвать источник заболевания и, соответственно, не выработали эффективных рекомендаций.

Мнение специалиста

По словам доктора Евгения Покушалова, первичные исследования специалистов позволяют предположить, что жители ДРК столкнулись с комплексным синдромом, обусловленным развитием тяжелой формы малярии на фоне истощения местного населения и отсутствия в регионе развитой системы здравоохранения. На это указывают, в частности, сообщения об изможденном виде заболевших, а также бытовые условия проживания и особенности климата.

Симптомы заболевания — высокая температура, ломота в мышцах, головная боль, кашель, диарея, тошнота, брадикардия, кровоизлияния — могут сопутствовать разным диагнозам, например геморрагической лихорадке, ОРВИ, и пр. Изначально возникали подозрения на вирус Эбола, но он выявлен не был. При этом несколько подтвержденных случаев малярии все-таки зафиксированы. Поэтому гипотеза о том, что жители Кванго погибают от тяжелой формы малярии, усиленной вторичными инфекциями, имеет право на существование, отметил Покушалов в интервью нашему изданию.

Перспективы развития ситуации

Опираясь на свой значительный опыт практической работы с пациентами и многочисленные научные исследования, Евгений Покушалов описал два возможных сценария дальнейшего развития ситуации.

  1. Более оптимистичный: если это все-таки микст-инфекция на основе малярии, усугубленной белково-энергетической недостаточностью из-за хронического недоедания, то никакой пандемии не случится. Необходимые лекарственные препараты имеются. Механизмы распространения данного заболевания и факторы риска, включая географический, известны.
  2. Менее оптимистичный: если это какая-то новая инфекция, до сих пор не изученная, то теоретический риск проникновения в другие регионы возрастает. В этом случае первостепенное значение будут иметь способы заражения, а именно: передается ли инфекция воздушно-капельным путем как грипп или ковид.

Отсутствие на текущий момент точной лабораторной верификации возбудителя «болезни Х» (так в глобальном здравоохранении принято называть малоизученную болезнь, способную быстро распространяться и вызывать серьезные вспышки) не дает возможности строить более точные прогнозы. В любом случае для России риск хоть и не нулевой, но довольно низкий, уверяет кардиохирург Покушалов, в биографии которого значится сотрудничество с ведущими клиническими центрами по всему миру.

Россию и Демократическую Республику Конго, расположенную в самом сердце Африки, разделяют тысячи километров. Прямых авиарейсов между ними нет, активного туристического обмена — тоже.

— Случаи завозных тропических инфекций в Россию обычно единичны и связаны с туристами, дипломатами или гуманитарными работниками. Вспышки вируса Эбола в Западной и Центральной Африке показали, что распространение за пределы региона возможно, но чаще всего удается взять ситуацию под контроль силами ВОЗ, местных правительств и международных организаций. Сейчас нет данных, указывающих на массовое распространение болезни из Кванго за рубеж. Как бы то ни было, эпидемиологические службы России и других стран вынесли уроки из предыдущих эпидемий и имеют улучшенные механизмы скрининга и реагирования, — говорит профессор Покушалов.

Как специалист, детально исследовавший влияние питания на сердечно-сосудистую систему и ключевые показатели здоровья в целом, Евгений Покушалов также допускает, что «болезнь Х», вызвавшая высокую смертность в ДКР, в более благополучных регионах может протекать в легких формах. Следовательно, причин для паники новости из Африки россиянам не несут. Но все же окончательно выдохнуть можно будет лишь после публикации результатов лабораторных анализов и объявления официальных выводов о природе вспышки в провинции Кванго.

Об эксперте

Евгений Анатольевич Покушалов — один из ведущих российских врачей-кардиологов, хирург. Член-корреспондент Российской академии наук. Награжден государственной премией за инновационную методику лечения сердечной аритмии. Имеет статус Fellow четырех международных организаций в области кардиологии. В настоящее время является директором по научно-исследовательской работе Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ) в Новосибирске.

Автор фото: Петреев Дмитрий

669

Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кардиологи инфекционные болезни Евгений Покушалов


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова

Алла Литвинова: На рынке труда в 2025 году корона упадет у многих

Эксперт прокомментировала, где находится грань между кадровым голодом и дефицитом хорошей работы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Карантин из-за бешенства ввели в деревне под Новосибирском
1/04/25 14:00
Общество
Новосибирское предприятие ОПК наращивает мощности
1/04/25 13:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде, Италии и Турции
1/04/25 13:00
Туризм
Первый юбилей отметила школа в жилом районе Светлый под Новосибирском
1/04/25 12:05
Общество
Курьер мошенников из Новосибирска украл у пенсионерки три миллиона рублей
1/04/25 12:00
Право&Порядок
АО «Искитимцемент» расширило продуктовую линейку
1/04/25 11:45
Промышленность
Директором Новосибирского краеведческого музея назначили Антона Рубшева
1/04/25 11:30
Культура Отставки и назначения
Патентные тролли ходят по маркетплейсам толпами и шантажируют селлеров
1/04/25 11:00
Бизнес ПроБизнес
«Тяжстанкогидропресс» продал базу отдыха под Новосибирском
1/04/25 10:00
Бизнес Туризм
Кардиолог Покушалов оценил риск распространения «болезни X» из провинции Кванго
1/04/25 9:50
Медицина
Маркетплейсы наращивают влияние на рынке микрозаймов
1/04/25 9:00
Бизнес Рынки
Власти назвали дату противоклещевой обработки в Новосибирске
31/03/25 19:15
Общество
Новосибирским производителям упаковки придется платить экосбор
31/03/25 19:03
Бизнес Власть Общество
Коэффициент бонус-малус пересмотрят для всех водителей 1 апреля 2025 года
31/03/25 18:15
Фильм «Пророк»: Пушкин, к которому будут готовы не все
31/03/25 18:00
Культура Общество
На торги выставлен многомиллионный долг основателя аквапарка в Новосибирске
31/03/25 17:30
Бизнес
На торги выставлено имущество завода «Сибсельмаш-Спецтехника» в Новосибирске
31/03/25 17:15
Бизнес
Минпромторг опубликовал список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
31/03/25 17:00
Один миллион рублей получат земские работники культуры
31/03/25 16:35
Власть
В Новосибирске сайты закрыли за незаконную продажу SIM-карт
31/03/25 16:00
Право&Порядок
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35
Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети
27/03/25 9:05
Энергетики рассказали о готовности инфраструктуры к паводку
25/03/25 16:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска