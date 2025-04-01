К такому мнению склоняется профессор, доктор медицинских наук Евгений Покушалов. Он подчеркнул, что среди многообразных патологий сердца немалую долю занимают заболевания, возникающие вследствие негативного воздействия инфекционных агентов. С учетом активного развития туров в страны Африки россияне могут не только заболеть на отдыхе распространенными на этом материке болезнями, но и выступать их переносчиками, завозить в регионы РФ.

История вопроса

Не успело человечество прийти в себя после пандемии коронавируса COVID-19, как мир всколыхнула новая угроза — в этот раз исходящая из Африки. Заявление о вспышке неизвестной смертоносной «болезни Х» в Демократической Республике Конго (ДРК) в декабре прошлого года распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как выяснилось, летальные случаи были зафиксированы в провинции Кванго еще в октябре 2024 года, где за очень короткое время неопознанный вирус лишил жизни, по некоторым данным, более 140 человек.

Реакция России

В Роспотребнадзоре заявили, что взяли ситуацию на контроль и готовы принять меры в случае распространения инфекции за пределы региона. Однако настораживает, что специалисты до сих пор не смогли назвать источник заболевания и, соответственно, не выработали эффективных рекомендаций.

Мнение специалиста

По словам доктора Евгения Покушалова, первичные исследования специалистов позволяют предположить, что жители ДРК столкнулись с комплексным синдромом, обусловленным развитием тяжелой формы малярии на фоне истощения местного населения и отсутствия в регионе развитой системы здравоохранения. На это указывают, в частности, сообщения об изможденном виде заболевших, а также бытовые условия проживания и особенности климата.

Симптомы заболевания — высокая температура, ломота в мышцах, головная боль, кашель, диарея, тошнота, брадикардия, кровоизлияния — могут сопутствовать разным диагнозам, например геморрагической лихорадке, ОРВИ, и пр. Изначально возникали подозрения на вирус Эбола, но он выявлен не был. При этом несколько подтвержденных случаев малярии все-таки зафиксированы. Поэтому гипотеза о том, что жители Кванго погибают от тяжелой формы малярии, усиленной вторичными инфекциями, имеет право на существование, отметил Покушалов в интервью нашему изданию.

Перспективы развития ситуации

Опираясь на свой значительный опыт практической работы с пациентами и многочисленные научные исследования, Евгений Покушалов описал два возможных сценария дальнейшего развития ситуации.

Более оптимистичный: если это все-таки микст-инфекция на основе малярии, усугубленной белково-энергетической недостаточностью из-за хронического недоедания, то никакой пандемии не случится. Необходимые лекарственные препараты имеются. Механизмы распространения данного заболевания и факторы риска, включая географический, известны. Менее оптимистичный: если это какая-то новая инфекция, до сих пор не изученная, то теоретический риск проникновения в другие регионы возрастает. В этом случае первостепенное значение будут иметь способы заражения, а именно: передается ли инфекция воздушно-капельным путем как грипп или ковид.

Отсутствие на текущий момент точной лабораторной верификации возбудителя «болезни Х» (так в глобальном здравоохранении принято называть малоизученную болезнь, способную быстро распространяться и вызывать серьезные вспышки) не дает возможности строить более точные прогнозы. В любом случае для России риск хоть и не нулевой, но довольно низкий, уверяет кардиохирург Покушалов, в биографии которого значится сотрудничество с ведущими клиническими центрами по всему миру.

Россию и Демократическую Республику Конго, расположенную в самом сердце Африки, разделяют тысячи километров. Прямых авиарейсов между ними нет, активного туристического обмена — тоже.

— Случаи завозных тропических инфекций в Россию обычно единичны и связаны с туристами, дипломатами или гуманитарными работниками. Вспышки вируса Эбола в Западной и Центральной Африке показали, что распространение за пределы региона возможно, но чаще всего удается взять ситуацию под контроль силами ВОЗ, местных правительств и международных организаций. Сейчас нет данных, указывающих на массовое распространение болезни из Кванго за рубеж. Как бы то ни было, эпидемиологические службы России и других стран вынесли уроки из предыдущих эпидемий и имеют улучшенные механизмы скрининга и реагирования, — говорит профессор Покушалов.

Как специалист, детально исследовавший влияние питания на сердечно-сосудистую систему и ключевые показатели здоровья в целом, Евгений Покушалов также допускает, что «болезнь Х», вызвавшая высокую смертность в ДКР, в более благополучных регионах может протекать в легких формах. Следовательно, причин для паники новости из Африки россиянам не несут. Но все же окончательно выдохнуть можно будет лишь после публикации результатов лабораторных анализов и объявления официальных выводов о природе вспышки в провинции Кванго.