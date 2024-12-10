Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершает масштабную реконструкцию электросетей на левом берегу Новосибирска. Для повышения надежности и качества электроснабжения в Кировском и Советском районах был реализован комплекс мероприятий энергетиками. В последние годы наблюдается значительный рост населения и активная застройка, что в свою очередь увеличивает потребление электроэнергии. Это создает дополнительную нагрузку на существующие электросети, работающие на пределе своих возможностей, что негативно сказывается на качестве электричества и надежности поставок.

В ответ на обращения граждан энергетическая компания провела модернизацию электросетей на улицах Успенского, Немировича-Данченко, Телевизионная и Римского-Корсакова. Обновлено почти 4 километра воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменой опор и использованием изолированного провода. Также была установлена дополнительная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, а корпус одной из существующих электростанций был заменен.

Аналогичные работы завершаются в микрорайоне ОбьГЭС, где на улицах Молодости, Энгельса и Бердышева реконструировано 4,6 км воздушной линии 0,4 кВ и установлены две новые подстанции с прокладкой почти 500 м питающего кабеля. Инвестиции компании в реконструкцию электросетей на левом берегу превысили 31 миллион рублей. Реализованные мероприятия помогут улучшить качество электроснабжения и повысить его надежность, что особенно актуально в зимний период и в преддверии новогодних праздников, когда нагрузка на сети значительно возрастает.