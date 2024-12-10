Режим «черного неба» введен в Новосибирске

В Новосибирске 10 декабря из-за погодных условий в воздухе будет скапливаться много вредных примесей. Из-за этого в городе введен режим «чёрного неба».

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 10 декабря в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. При прояснениях изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. На дорогах местами гололедица.

Также с вечера 9 декабря по 11 декабря в городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске — будет введён режим «чёрного неба».

В течение недели в Новосибирской области синоптики ожидают похолодание ночью. Температура воздуха может опускаться до -19 градусов. Такая же погода ожидается и в соседних регионах: Томской, Омской областях и Кузбассе. Причиной понижения температуры станет влияние Восточно-Сибирского антициклона.

Ранее редакция сообщала о том, что режим «чёрного неба» продлен до 30 ноября в Новосибирске. Неблагоприятные метеоусловия сохранялись в городе неделю.