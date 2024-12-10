Новосибирские бипланы «Ольхон» и «Легенда» полетят на Дальний Восток

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о планах использовать разработанные Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина самолеты «Ольхон» и «Легенда» на северных территориях.

— В Новосибирске мы встретились со специалистами авиационной промышленности, конструкторами, и обсудили основные направления этой работы. Мы рассматриваем использования на дальневосточных местных и региональных маршрутах новых бипланов с современными компонентами. В частности, воздушных судов «Ольхон» и «Легенда», — рассказал Чекунков.

Будущие покорители арктического неба способны совершать взлет и посадку в сложных условиях, так что идеально подойдут для местного климата.

Как сообщили в министерстве, в самолете «Ольхон» (гражданская версия самолета «Партизан») применены только отечественные композитные материалы. Биплан способен осуществлять взлет и посадку на неподготовленные площадки с взлетно-посадочной дистанцией 100-250 м — как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

«Легенда» подойдет для эксплуатации на самых разных поверхностях, в том числе грунтовых, ледовых и снежных. При этом он может развивать скорость до 320 км/ч, что сделает его незаменимым дальневосточных маршрутных перевозках.

Добавим, первый полет биплана «Партизан» состоялся в феврале 2024 года. Для полноценного мониторинга, обеспечения безопасности и снятия полетных данных для последующего обучения отработанной на полунатурном стенде системы автоматического управления полет прошел в пилотируемом режиме. Тогда за штурвалом сидел летчик-испытатель, директор ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» Владимир Барсук. От взлета до посадки полет продлился 20 минут на высоте 200 м при скорости от 50 до 200 км/ч.

Напомним, в июле 2020 года Владимир Барсук рассказывал в интервью Infopro54, что КБ института работает по контракту с Монголией по разработке и созданию самолета «Легенда-570». Это одна из модификаций самолета Ан-2.

Ранее редакция сообщала о том, что летные испытания второго экземпляра «Партизан» в Новосибирске пройдут весной 2025 года.