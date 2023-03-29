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Энергетики повысили качество электроснабжения в Ордынском районе

  • 29/03/2023, 09:00
Бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей является приоритетной задачей акционерного общества «Региональные электрические сети».

энергетикаИменно поэтому в деятельности системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области большое значение имеет реализация плановых мероприятий по реконструкции электроустановок и линий электропередачи.

В каждом филиале АО «РЭС» обозначен перечень объектов электрических сетей, имеющих отклонение от нормативных требований, модернизация, реконструкция и ремонт которых требует приоритетной реализации. Одним из таких объектов, которые энергетики взяли на контроль, стал участок электросети на территории Ордынского района Новосибирской области в прибрежной зоне Новосибирского водохранилища. В последние годы, благодаря привлекательному месторасположению участков, здесь ведется интенсивная индивидуальная жилая застройка.

При проектировании электросетей на данной территории на каждый дом закладывалась совершенно другая потребляемая мощность, за последние годы она выросла на порядок — активное строительство с использованием специализированного электрифицированного инструмента, отопление электричеством, да и просто обилие бытовых электроприборов в каждом доме. Поэтому существующие сети просто не справляются с незапланированной возросшей нагрузкой, что сразу же отражается на надежности и качестве электроснабжения местных жителей. Кроме того, энергетики фиксировали на данной территории большой объем технологических и коммерческих потерь электроэнергии.

Все вышеперечисленные факторы послужили поводом для включения данного участка электросети в инвестиционную программу АО «РЭС». Реконструкция электрических сетей на данной территории Ордынского района была завершена буквально за один месяц. Энергетики выполнили внушительный объем работ:

  • установили две новых комплектных трансформаторных подстанции КТП/КТПН-10/0,4 кВ с мощностью трансформаторов 250 кВА;
  • реконструировали 500 м воздушных линий классом напряжения 10 кВ;
  • реконструировали 2980,5 м воздушных линий 0,4 кВ с установкой новых железобетонных опор и заменой голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», вложенных в реконструкцию участка электросети в Ордынском районе, составила порядка 6,7 миллионов рублей.

После выполненных работ был проведен суточный мониторинг параметров качества электроэнергии, который подтвердил, что они соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. А это и было основной целью реконструкции электросетей.

Напомним, что в 2023 году сразу в нескольких районах Новосибирской области и в самом Новосибирске АО «РЭС» планирует строительство и реконструкцию сетей 10-0,4 кВ, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

На время проведения реконструкции энергетики призывают граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ.

Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии заблаговременно публикуется на сайте компании в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии (адрес, дата и время).

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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