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Стал известен покупатель завода Henkel под Новосибирском

  • 29/03/2023, 09:30
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Kismet Capital купит бизнес Henkel
Российские предприятия компании может купить инвестиционная компания Kismet Capital.

Немецкая компания Henkel завершает реализацию российских активов, однако соглашение между сторонами не подписано. Об этом сообщают «Ведомости» с ссылкой на источник из числа представителей компании.

Собеседник издания заявил, что российские предприятия компании может купить инвестиционная компания Kismet Capital Ивана Таврина, консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Егору Кулькову и Виктору Харитонину), а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эту информацию изданию подтвердили еще два источника.

Два собеседника газеты сообщили, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами заводов Henkel в РФ. Участники сделки якобы уже получили одобрение от правительственной комиссии на приобретение предприятий. Один из собеседников сообщил, что договор подразумевает выкуп немецкой компании проданных предприятий. При этом заводы продолжат выпускать продукцию под маркой Henkel.

Компания Henkel прекратила деятельность в России в апреле 2022 года, объявив о своем уходе с рынка и связав это с проведением специальной военной операции в Украине.
Henkel производит в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel, а также материалы для строительства и ремонта. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра. Новосибирское предприятие производит 48 наименований строительных смесей Ceresit.

 

Ранее редакция сообщала о том, что когда в Новосибирске стартует сезон аренды самокатов?

Фото с сайта компании Henkel

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : покупка бизнеса Kismet Capital купит бизнес Henkel Henkel в Новосибирске


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