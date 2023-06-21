Энергетики продолжают поощрять сознательных граждан — число сообщений о хищении электроэнергии растёт

Посредством этих сервисов осуществляется взаимодействие с неравнодушными гражданами, благодаря которым удается пресекать все больше нарушений в части потребления энергоресурса.

Вот уже более 2 лет сетевая организация реализует беспрецедентный механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов).

В целом, за время действия этой программы в АО «РЭС» поступило около 600 обращений сознательных граждан, из них 106 – за первые 5 месяцев текущего года. По сравнению с прошлым годом число сообщений о хищениях электроэнергии выросло почти на 20%, что говорит о высокой эффективности механизма для привлечения неравнодушных жителей региона.

Многие сообщения по результатам проверок оказались небезосновательными и помогли предотвратить существенные коммерческие потери энергоресурса. По результатам проверок энергетики пресекли несколько десятков правонарушений. Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии сетевая организация уже выплатила более 120 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Вместе с тем, в АО «РЭС» отмечают значительную долю сообщений по многоквартирным домам с общедомовыми приборами учёта (ОДПУ). В данном случае энергетики не могут принять какие-то меры, потому что это вне зоны их ответственности. Подобные обращения по нарушениям учета электроэнергии в МКД стоит направлять исполнителю коммунальных услуг (ЖЭУ, ТСЖ, УК и пр.).

Напомним, чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении» или направить письменное заявление в адрес АО «РЭС». Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения энергоресурса. Информацию можно сообщить в АО «РЭС» любым удобным способом: